Bojić poručio Hrvatskoj: Spriječićemo odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Borislav Bojić poručio je da je Hrvatski sabor pogriješio usvajanjem zakona o odlagalištu na Trgovskoj gori i da BiH neće odustati od njegove zabrane.

Izvor: MONDO

Koordinator Pravnog i ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru Borislav Bojić istakao je da je Hrvatski sabor izglasavanjem Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora napravio grešku te poručio da BiH neće odustati i uspjeće u namjeri da spriječi postavljanje odlagalište za radioaktivni otpad na toj lokaciji.

Bojić je ukazao da je Hrvatski sabor ovaj zakonski akt donio po hitnoj proceduri, što nije pravilo kada je riječ o donošenju propisa u vezi sa izgradnjom nuklearnih objekata.

"Činjenica je da Sabor nije uvažio prijedloge i sugestije koje su došle iz svih lokalnih zajednica u neposrednoj blizini lokaliteta u Republici Srpskoj - Novog Grada, Prijedora, Kostajnice, Gradiške, Krupe na Uni, kao i iz Federaciji BiH - Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta", naglasio je Bojić.

On je napomenuo da su isto pismo poslali iz Republike Srpske i FBiH, te Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara koje je koordinator svih aktivnosti koje se odnose na aktivnosti da onemogući Hrvatskoj da gradi takav nuklearni objekat, odnosno, odlagalište radioaktivnog otpada istrošenog goriva iz nuklearne elektrane u Krškom.

"Ovo je još jedna greška koju je Hrvatska napravila. Inače, Hrvatska je najavljivala 2019. godine kako će početi naredne godine sa odlaganjem nuklearnog goriva i stalno su pomjerali to vrijeme za 2028. godinu", podsjetio je Bojić.

Prema njegovim riječima, BiH se ovih dana obratila Evropskoj komisiji i danas je upućen akt na poziv Espo Komiteta iz Ženeve, u kojem je na prijedlog pravno-ekspertske grupe i pravnog savjetnika iz Pariza upućeno izjašnjenje BiH o tom pitanju, a isto je dužna da uradi i Hrvatska.

"Ovo danas je još jedna greška koju je Hrvatska napravila. Mi nećemo odustati i uspjećemo u našoj namjeri da spriječimo da se gradi takav nuklearni objekat jer ne postoji niti jedna činjenica koja bi mogla ukazati na to da je to prostor na kojem se tako nešto može raditi", naglasio je Bojić i podsjetio da ne postoji saglasnosti nijedne institucije u BiH.

Bojić je naveo da su obavljena sva istraživanja, a nedavno je održan i simpozijum u Akademiji nauka u Banjaluci kao i naučna konferencija u Bihaću, te su ljudi od nauke i struke istakli da ne postoji nikakva mogućnost da takav objekat bude građen.

"Osujetićemo te namjere Hrvatske, jer sam siguran da je argumentacija na našoj strani. Obratili smo se i Evropskoj komisiji i imamo mogućnost da na adekvatan način reagujemo posredstvom dobro osposobljene ekipe koja je napravila Strategiju pravne zaštite BiH kada je riječ o odlaganju radioaktivnog otpada", dodao je Bojić.

On je rekao da je Strategija odlična i da će njena realizacija sigurno uroditi plodom.

Bojić je napomenuo da Hrvatska već duže vremena pokušava i traži način da izbjegne svoje obaveze iz Espo konvencije /Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu/ i Arhuske konvencije /Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine/ koje su preuzeli kada je u pitanju Evropska komisija.

"Ni u jednom od postupaka Hrvatska to nije uradila kako bi trebala da uradi tako da i ovo donošenje samog zakona nije konačno i ništa nije riješeno osim što ta zemlja ubrzava postupak i pokušava da izbjegne sve obaveze koje pred nju postavlja Međunarodna agencija za atomsku energiju /IAEA/ u Beču kada je riječ o izgradnji ovakvih objekata", rekao je Bojić.

Hrvatski sabor izglasao je danas Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovaj zakon je podržalo 77 poslanika, 36 je bilo uzdržano, a 21 protiv.

Navedeno je da će donošenje zakonskog rješenja osigurati prostorno-plansko utvrđivanje lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i uslove provođenja zahvata u prostoru.

Na taj način će se osigurati pravovremeno uspostavljanje centra, ali i zbrinjavanje institucionalnog otpada iz Hrvatske što je potrebno da bi ispunila sve međunarodne obaveze u pogledu zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenih institucionalnih izvora.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, uz granicu sa BiH.