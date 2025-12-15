Hrvatska donijela Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Hrvatski sabor je danas po hitnom postupku donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.

Zakonom o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada osigurava se prostorno-plansko utvrđivanje lokacije Centra te uslovi sprovođenja zahvata u prostoru, a preferentna je lokacija Čerkezovac na Trgovskoj gori, na kojoj se planira izgraditi nova građevina za skladištenje radioaktivnog otpada iz NE Krško i rekonstruirati postojeće skladišne građevine za skladištenje radioaktivnog otpada nastalog na teritoriji Hrvatske, objavio je HRT.

Glasanje u Hrvatskom saboru

Zakonom se stvaraju i preduslovi za procjenu uticaja Centra na okolinu na lokaciji Čerkezovac, kao i njegovu izgradnju ako zahvat bude utvrđen prihvatljiv za okolinu.

U skladu sa međudržavnim ugovorom sa Republikom Slovenijom, Hrvatska treba preuzeti svoju obavezu osiguravanja zbrinjavanja polovine nisko i srednje radioaktivnog otpada nastalog u NE Krško.

Dalje se navodi i da će na ovom mjestu odlagati i otpad iz bolnica te industrije.

NAČELNIK DVORA: USKORO POČINJE IZGRADNJA ODLAGALIŠTA

Načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina rekao je Srni da će vrlo brzo početi izgradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, nakon pšto je danas u Hrvatskom saboru usvojen zakon o tome.

On je istakao da se o posljedicama donošenja ovog zakona može govoriti nakon što bude prihvaćena studija uticaja na životnu sredinu.

Arbutina je rekao da je prihvatanjem zakona Hrvatska odlučila da odredi granice zahvata centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac.

"Zakonom se stvaraju preduslovi da Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane `Krško` može pustiti u procedure studiju uticaja na životnu sredinu, te preduslovi za ishođenje građevinske dozvole", naveo je Arbutina.

On kaže da će studija biti 60 dana u raspravi koja će biti organizovana u Zagrebu, Dvoru i u BiH.

"Ako prođe studija uticaja, onda se može govoriti o posljedicama", rekao je on.

