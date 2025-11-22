Završena analiza bezbjednosnih studija za Čerkezovac kod Dvora, slijede javne rasprave

Stručnjaci IAEA završili su pregled bezbjednosnih studija centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor, saopštio je hrvatski Fond za zbrinjavanje otpada iz NE „Krško“.

Stručnjaci iz Međunarodne agencije za atomsku energiju završili su pregled i recenziju bezbjednosnih studija u vezi sa centrom za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac u opštini Dvor, potvrđeno je iz hrvatskog Fonda za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško".

Iz Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško", čije je sjedište u Zagrebu, naveli su da je u toku toku uvažavanje njihovih prijedloga prema recenziji.

"Studija i zaključci biće dostupni javnosti u okviru javnih rasprava čije je održavanje planirano tokom iduće godine u sklopu postupka procjene uticaja zahvata na okolinu, koji će biti pokrenut i vodiće se pred nadležnim Ministarstvom zaštite okoline i zelene tranzicije", istakli su iz Fonda.

Iz Fonda su krajem prošle godine saopštili da je pripremljen prijedlog studije o uticaju na životnu sredinu centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac kod Dvora.

Nakon toga su naveli da stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju od početka juna pregledaju bezbjednosna dokumenata centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Istakli su da je sljedeći pregled ovih dokumenata, koji obavljaju stručnjaci ove agencije, predviđen za fazu ishođenja građevinske dozvole.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.