Danas pretežno sunčano i vjetrovito

U Republici Srpskoj i FBiH danas će u većini krajeva biti pretežno sunčano i vjetrovito.

Na istoku će biti oblačnije sa lokalnom slabom kišom ili rosuljom u nižim, a slabim snijegom u višim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 13, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Vjetar umjeren, na udare jak, sjevernih smjerova. Na jugu umjerena do jaka, na momente i olujna bura.

Na jugu i jugozapadu jutros je vedro, a u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Gacko i Livno minus pet, Bjelašnica i Bileća minus četiri, Sokolac i Bugojno minus tri, Banjaluka, Han Pijesak, Višegrad, Sanski Most i Sarajevo minus dva, Srebrenica i Foča minus jedan, Tuzla nula, Doboj, Jajce, Prijedor i Zenica jedan, Bijeljina i Gradačac dva, a Mostar četiri stepena Celzijusova.

Visina snijega na Mrakovici je sedam centimetara, a u Kneževu četiri.

Stanje na putevima

Na putevima u Republici Srpskoj i FBiH, zbog niske jutarnje temperature, mogući su nailasci na poledicu na svim vlažnim lokalitetima, naročito u višim predjelima i preko planinskih prevoja, te preko mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima, upozorili su iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Vozačima se skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka, dionica Brestovčina - Nova Topola, saobraćaj je obustavljen od 8.00 do 17.00 časova i preusmjeren na alternativne putne pravce, prema Čatrnji.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraća se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Radovi se izvode i na mostu na graničnom prelazu Rača zbog čega se vozi jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na dijelu magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice gdje se grade kružne raskrsnice.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH je u toku izgradnja bukobrana na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema zadržavanja.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Granični prelaz Karakaj kod Zvornika otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.