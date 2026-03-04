logo
Ministarstvo finansija objavilo vodič za građane kroz budžet Srpske

Ministarstvo finansija objavilo vodič za građane kroz budžet Srpske

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Ministarstvo finansija Republike Srpske objavilo je "Vodič za građane kroz budžet Srpske", u kojem je evidentno da je, od ukupno 7,4 milijarde KM, gotovo 50 odsto sredstava usmjereno na socijalnu zaštitu.

7.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Cilj ovog dokumenta je, kako su naveli, da se građanima približi proces donošenja budžeta, omogući da bolje razumiju ekonomske pokazatelje i faktore koji utiču na usvajanje, te da im budu pojašnjene procedure donošenja i da se lakše upoznaju o strukturi i raspodjeli sredstava.

"Ovogodišnji republički budžet je 7,4 milijarde KM i odražava politike Vlade Republike Srpske usmjerene ka rastu kvaliteta života u Srpskoj", saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako su istakli, najveća budžetska izdvajanja usmjerena su na oblasti koje direktno utiču na život i standard stanovništva – penzije, plate zaposlenih u javnom sektoru, socijalna davanja, podršku boračkim kategorijama, zdravstvo i obrazovanje.

"Budžetska sredstva omogućavaju nesmetano funkcionisanje javnih službi i obezbjeđuju kontinuiranu podršku najosjetljivijim građanima. Prema funkcionalnoj klasifikaciji je evidentno da je najviše sredstava, 49,35 odsto, usmjereno na socijalnu zaštitu", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske su ukazali da je 37,74 odsto budžeta u nadležnosti Ministarstva rada i boračko‐invalidske zaštite Republike Srpske.

"Za penzije je ukupno određeno 2.162.600.000 KM, za zdravstvo 457.631.570 KM, 12,25 odsto budžeta je namijenjeno za obrazovanje, 2,8 miliona KM za kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih, za podršku razvoju privrede 244,92 miliona KM, za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela 180 miliona KM", navedeno je u saopštenju.

Vodič je dostupan na internet-stranici Ministarstva finansija Republike Srpske. 

(Mondo)

Tagovi

Ministarstvo finansija RS vodič budžet građani

