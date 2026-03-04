Policija i vatrogasci upozoravaju: Oprezno pri paljenju vatre na otvorenom

Banjalučka policija i vatrogasci apelovali su na sugrađane da budu oprezni pri uređenju imanja i spaljivanja korova.

Izvor: Grad Banjaluka

Policijska uprava Banjaluka pozvala je građane da pri uređenju imanja spaljuju korov i drugi gorivi materijal samo za vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje mogu kontrolisati.

Na području koje pokriva ova policijska uprava samo juče evidentirano je pet požara suve trave i niskog rastinja.

"Lica koja pale vatru na otvorenom, dužna su da je drže pod nadzorom, te ugase ostatke nesagorenih materija, kako bi se spriječilo eventualno raznošenje i pojava nekontrolisanog gorenja i požara, posebno u blizini šumskih kompleksa i zasada", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Sličan apel uputili su i banjalučki vatrogasci koji ovih dana imaju pune ruke posla gaseći požare na otvorenom.

"Rizik od požara na otvorenom je izuzetno visok. Jedan plamen i vatra može zahvatiti ogromne površine, ugroziti živote i nanijeti neprocjenjivu štetu. Ne palite vatru na otvorenom, ne bacajte opuške u prirodu. Budite odgovorni. I najmanji plamen može imati ozbiljne posljedice", upozorili su vatrogasci.

Vatrogasna brigada Banjaluka je samo u posljednja 24 sata intervenisala 12 puta.

Podsjećamo, za fizička lica koja pale korov i drugi poljoprivredni otpad bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i bez preduzmanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre, propisana je kazna od 100 do 1.000 KM.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili Centar za obavještavanje na broj 112.

(Mondo)