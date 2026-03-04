Nestašica dizela ozbiljno potresa Evropu: Posljedice se već osjećaju, tržište nafte u krizi

Mađarski MOL uvezao 35.000 tona ukrajinske nafte, dok nestašica dizela u Centralnoj Evropi postaje sve ozbiljnija.

Izvor: Magda Wygralak/Shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Mađarski MOL je uvezao oko 35.000 tona ukrajinske sirove nafte kroz naftovod Družba na zahtjev Kijeva nakon požara u blizini naftovoda krajem januara, rekao je izvršni predsjednik Žolt Hernadi za komercijalnu televizijsku stanicu ATV, dodajući da će kapacitet Jadranskog naftovoda (JANAF) biti testiran nekoliko puta ove godine.

Isporuke nafte obustavljene od 27. januara

Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj - jedinim zemljama Evropske unije koje još uvijek uvoze rusku naftu - putem cjevovoda su obustavljene od 27. januara nakon, prema Kijevu, ruskog napada na pumpne instalacije u zapadnoj Ukrajini.

Mađarska i Slovačka tvrde da Ukrajina drži gasovod van upotrebe iz političkih razloga, što je navelo Budimpeštu da blokira nove sankcije EU Rusiji. Kijev, sa druge strane, kaže da su popravke u toku.

Prošle sedmice, Rojters je, pozivajući se na tri izvora iz industrije upoznata sa situacijom, objavio da je prije oštećenja, naftovod Družba izvozio deo ukrajinske nafte i mnogo veće količine ruske sirove nafte. Hernadi je rekao da MOL vjeruje da sam naftovod nije pretrpio nikakvu štetu.

"Kada je izbio požar... počeli su da pumpaju ukrajinsku sirovu naftu u cjevovod iz drugih skladišta. Naše ukrajinske kolege su nas zamolile... da preuzmemo tu naftu kako bismo spriječili dalju eskalaciju problema i požara. I mi smo preuzeli 35.000 tona ukrajinske sirove nafte koja je stigla cjevovodom Družba tokom dva, tri dana", rekao je Hernadi u intervjuu za ATV, prenosi Index.

Ukrajinska ambasada u Budimpešti saopštila je da "mogućnost i vrijeme popravke gasovoda zavise isključivo od bezbednosnih okolnosti", dok Rusija nastavlja svoje napade.

Janaf kao alternativa Druzima

Hernadi je rekao da će kapacitet Jadranskog naftovoda, koji je alternativa Kompaniji za isporuku pošiljki nafte iz Hrvatske morskim putem, biti testiran nekoliko puta ove godine.

Glavna mađarska rafinerija kompanije MOL i dalje radi sa oko 40 odsto manje kapaciteta zbog požara prošle godine, rekao je Hernadi, i tako će ostati do avgusta.

Nestašica dizela

Hernadi je takođe rekao da većina tankera čeka da se situacija u Ormuskom moreuzu reši i ukazao na trenutni porast cijena sirove nafte, dizela i gasa, ali je dodao da je uticaj ovog uskog grla na globalno tržište još uvijek "nemoguće predvideti".

Na pitanje o potencijalnim problemima sa snabdijevanjem na lokalnom tržištu, Hernadi je rekao da je poremećaj isporuke sirove nafte preko Družbe pogoršao rizike. Dodao je da trenutno postoji nestašica dizela u Centralnoj Evropi, a uvoz zadovoljava oko trećinu potražnje.

"Ranije je većina evropskog dizela dolazila iz Rusije, ali je taj izvor snabdijevanja postepeno ukinut zbog politike sankcija od početka 2025. godine. Te politike nisu bile dobro osmišljene“, zaključio je.