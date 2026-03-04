Tragedija u Sjenici: Automobil pokosio majku i dvoje djece na pješačkom prelazu, dvije osobe poginule

U Sjenici se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su majka (44) i njena kćerka (12) poginule na licu mjesta, dok se dječaku (9) bore za život.

Na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe izgubile život, dok je dječak sa jako teškim povredama transportovan iz bolnice u Užicu u Beograd na Institut za majku i dijete.

Prema nezvaničnim informacijama, na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda", za čijim volanom je bio A. K. Dječak (9), koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, u kojoj su mu poginuli majka (44) i sestra (12), prebačen je za Beograd.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama sa terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mjesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom dijelu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.

Na licu mesta okupio se veliki broj mještana. Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na prometnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.

