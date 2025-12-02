Prešao u suprotnu traku i udario taksi vozilo: Vozač BMW-a uhapšen zbog teške saobraćajne nesreće u Novom Sadu

Policija je uhapsila je A. S. (25) iz Beograda zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je u ponedjeljak uveče, u centru Novog Sada, jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno.

Izvor: Screenshot/Instagram/serbialive_novisad

Osumnjičenom A. S. određeno je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Prema saznanjima 021.rs, dvadesetpetogodišnji Beograđanin je prešao svojim BMW-om u suprotnu traku i udario u taksi vozilo.

Pedesettrogodišnji vozač taksija podlegao je povredama zadobijenim u ovoj saobraćajnoj nesreći.

Iz Kliničkog centra Vojvodine ranije danas je saopšteno da je šest pacijenata sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeno sa teškim tjelesnim povredama.