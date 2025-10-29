Ovo je mjesto teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo mladi džudista (Video)

Na auto-putu kod Novog Sada poginuo je 16-godišnji džudista Partizana, dok je sedmoro njegovih klupskih drugova povrijeđeno kada se kombi prevrnuo vraćajući se sa takmičenja.

Izvor: Kurir

Na mjestu saobraćajne nesreće, u kojoj je rano jutros poginuo mladi džudista (16) Partizana, dok je sedmoro njegovih vršnjaka i klupskih drugara povrijeđeno, vide se tragovi užasa koji se dogodio. Kombi u kom su bili dječaci prevrnuo se na auto-putu Beograd-Niš, u smjeru ka Beogradu, nedaleko od naplatne rampe.

Bankina je iskrivljena, dijelovi kombija u kom su bila djeca rasuti su kraj puta. Radnici trenutno popravljaju zaštitnu ogradu. Vozilo koje se prevrnulo je odnijeto, najvjerovatnije na vještačenje, kaže izvor i dodaje da ne zna šta se dogodilo pa je vozač S. S. (43) izgubio kontrolu, sletio s puta, probio bankinu i prevrnuo se u jarak kraj puta.

"U nesreći je povređen i vozač S. S. On je trener dječaka, prebačen je UKC Vojvodine. Teške povrede je i on zadobio. Inače, kako su mediji saznali, petnaestak minuta prije nesreće, pravili su pauzu, a išli su iz Budimpešte ka Beogradu. Do Budimpešte su došli avionom iz Bakua, gdje su bili na međunarodnom takmičenju."

Na mjesto stravične nesreće jutros je došao i otac poginulog džudiste, koji je rekao da mu je jedan sin poginuo, a drugi, inače brat blizanac nastradalog, je povrijeđen i nalazi se u bolnici u Novom Sadu.

(Kurir)