Detalji nesreće u Srbiji: U kombiju bili mladi džudisti Partizana, vozaču odmah urađen alko-test

Detalji nesreće u Srbiji: U kombiju bili mladi džudisti Partizana, vozaču odmah urađen alko-test

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ovo su najnoviji detalji saobraćajne nesreće u kojoj je jedno dijete stradalo, a više djece povrijeđeno u prevrtanju kombija između Beograda i Novog Sada.

U kombiju koji je sletio na autoputu bili džudisti partizana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povrijeđeno.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke "opel vivaro", beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloljetnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, navodi se u saopštenju.

Jedan maloljetni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mjesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mjestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca.

