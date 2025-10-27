logo
Srbin i dvojica Hrvata poginuli u Njemačkoj: Bježali od policije, pa sletjeli sa mosta (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Jedan državljanin Srbije i dvojica Hrvata poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Niemačkoj, nakon što su pokušali da pobiegnu od policijske kontrole i sletieli automobilom s mosta u kanal.

Srbin i dvojica hrvata poginuli u njemačkoj bježeći od policije Izvor: Kevin Hackert/Shutterstock

Jedan državljanin Srbije i dvojica Hrvata poginuli su u saobraćajnoj nesreći bježeći od policije, saopštila je u ponedjeljak policija u Braunšvajgu, prenosi njemačka novinska agencija DPA.

Prema navodima policije, 34-godišnji Srbin je u subotu posle podne vozio automobil i pokušao da izbjegne policijsku kontrolu na auto-putu kod Braunšvajga, nakon čega je sletio s mosta u kanal.

Vozilo sa minhenskim registarskim oznakama nestalo je iz vidokruga policije, koja ga je pronašla tek kada su građani deset minuta kasnije prijavili nesreću.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć.

Na osnovu rekonstrukcije događaja i svjedočenja očevidaca, vozač je velikom brzinom jurio auto-putem A4, izgubio kontrolu prilikom preticanja, sudario se s vozilom iz suprotnog smjera, a zatim probio ogradu mosta i sletio u kanal, prenosi Fenix-magazin.

U tom vozilu poginuli su 25-godišnji i 31-godišnji hrvatski državljanin. U automobilu na koji je Srbin naleteo teško su povrijeđena dva Nijemca iz Hamburga.

Istraga o okolnostima nesreće, uključujući i motiv vozača da pobegne od rutinske kontrole, i dalje je u toku, saopštio je portparol policije.

 (MONDO/Slobobdna Dalmacija)

