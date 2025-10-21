Legendarni Nijemac živi od socijalne pomoći: Bio je šampion Evrope, pa izgubio milione evra

Iako je svojevremeno bio jedan od najboljih njemačkih fudbalera, golman Ajke Imel danas živi od socijalne pomoći jer je sav ostali novac izgubio tokom života.

Nekadašnji reprezentativac Nemačke Ajke Imel (64), golman koji je u karijeri osvojio Bundesligu i Evropsko prvenstvo, danas živi daleko od lagodnosti koju je mogao da ima. Pogrešne životne odluke i loše upravljanjem novcem koji je zaradio doveli su ga do prosjačkog štapa, pa sada Imel živi od socijalne pomoći.

Da stvari budu gore, njemu se u međuvremenu raspala porodica, a kada pogleda unazad postane mu jasno da je trebalo drugačije. Praktično sve - kada je bio na vrhuncu moći trebalo je planirati budućnost, umjesto životarenja od danas do sutra i sumnjivih ulaganja koja su mu donijela propast.

"Nekada sam zarađivao milione, a sada živim od socijalne pomoći. Moram da kažem da je sjajno što država pomaže ljudima kojima je to potrebno", rekao je Imel u emisiji "Siromašna Njemačka" i dodao:

"Nisam razmišljao o budućnosti. Baratati novcem nikada nije bila moja jača strana".

Ajke Imel je tokom života potrošio ogromnu količinu novca, prosječnom čoveku gotovo nezamislivu. Po njegovim riječima, vjerovatno je i više od 10.000.000 evra potrošio uzalud, a tek onda postao svjestan da je to trebalo da mu bude dovoljno do kraja života.

"Bio sam razmažen. Dobijao sam najbolje stolove u restoranima, ogromne popuste u salonima automobila. Sve je imalo svoje prednosti. Plata mi je rasla iz godine u godinu, a u Sitiju sam zarađivao skoro 1,15 miliona evra godišnje. Od tog novca sam mogao da se izdržavam do kraja života", rekao je Imel.

Dok je imao mnogo novca, Ajke Imel ništa nije uspijevao da uštedi.

"Prošao sam kroz razvod, o djeci je bilo potrebno dobro brinuti, a veliki dio novca je već bio nestao. Zatim sam imao nekoliko nesrećnih ulaganja u nekretnine, gdje sam takođe potrošio mnogo novca. Nikada nismo ništa uštedjeli", priznao je nekadašnji njemački golman i dodao: "Nisam razmišljao o budućnosti. Baratati novcem nikada nije bila moja jača strana".

Nakon što je godinama bio najtalentovaniji golman u Zapadnoj Njemačkoj i reprezentativac u svim mlađim kategorijama, Ajke Imel je 1978. godine stigao do prvog tima Borusije iz Dortmunda. Narednih deset godina bio je čuvar mreže tog kluba, zatim je devet godina branio za Štutgart, a posljednje dvije sezone bio je član Mančester sitija u kojem je završio karijeru.

Sa ekipom Štutgarta je osvojio Bundesligu i Superkup Nemačke, a igrao je i finale Kupa UEFA. Kao reprezentativac Njemačke bio je deo tima koji je osvojio Evropsko prvenstvo 1980. godine, ali i učesnik mundijalskih finala 1982. i 1986. godine. Povukao se iz nacionalnog tima 1988. godine, potpuno neočekivano - a Nijemci su dvije godine kasnije stigli do svjetske titule.

Imel se penzionisao 1997. godine zbog povrede, a zatim je 2008. godine proglasio bankrot zbog izuzetno teške finansijske situacije u kojoj se našao. Tokom avgusta 2025. godine izrečena mu je zatvorska kazna u trajanju od dvije godine i dva mjeseca, ali ona još nije pravosnažna. Ajke Imel optužen je da je pred Evropsko prvenstvo 2024. godine prodavao ulaznice koje nikada nije isporučio kupcima i tako prihodovao više desetina hiljada evra. Nije mu to mnogo pomoglo - nastavio je da živi skromno, u svom rodnom Štatalendorfu, u iznajmljenom stanu.

