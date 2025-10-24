Od Pikasa do Fride Kalo: Bavarska policija zaplijenila falsifikate vrijedne milione evra

Policija je u Bavarskoj zaplijenila falsifikovana umjetnička djela vrijedna milione evra, za koja se tvrdi da prikazuju radove Pikasa, Rembranta i Fride Kalo.

Izvor: YouTube/Screenshot

Glavni osumnjičeni je 77-godišnji Nijemac koji se, zajedno sa 10 navodnih saučesnika, suočava sa optužbama za zavjeru i prevaru, saopštile su vlasti u Bavarskoj.

Istražitelji su prvi put postali sumnjičavi kada je vođa pokušao da proda dvije navodno originalne slike Pikasa na tržištu umjetničkih djela, a cijela operacija obuhvatala je Njemačku, Švajcarsku i Lihtenštajn.

Zatim je pokušao da proda sliku "Povjerioci" /De Staalmeesters/, čuveno ulje na platnu holandskog starog majstora Rembranta, za 120 miliona švajcarskih franaka - uprkos tome što original visi u "Rajksmuzeumu" u Amsterdamu.

Bavarska policija je saopštila da je glavni osumnjičeni pokušao da proda još 19 falsifikovanih djela, navodno svjetski poznatih umjetnika, za iznosi od 400.000 do 14 miliona evra.

Među njima su bile kopije radova meksičke slikarke Fride Kalo, kao i flamanskog starog majstora Petera Pola Rubensa, italijanskog vajara Amedea Modiljanija i Španca Žoana Miroa.

Njemu je pomagao 74-godišnji Nijemac koji je "pripremio stručne izvještaje posebno kako bi potvrdio autentičnost umjetničkih dela".

Bavarska državna kriminalistička policija saopštila je da su falsifikovani "Povjerioci", slika koja se ponekad naziva i "Predstavnici esnafa suknara" – bili u vlasništvu 84-godišnje Švajcarkinje.

Trenutno je pod istragom javnog tužioca u Ambergu, policije i švajcarskih vlasti nakon što je falsifikovani komad konfiskovan u Švajcarskoj.

Slika je zaplijenjena tokom koordinisane serije racija 15. oktobra širom Njemačke, Švajcarske i Lihtenštajna, podsjeća Bi-Bi-Si.

(Srna)