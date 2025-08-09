logo
Kako terminali postaju galerije savremene umjetnosti? Ovi evropski aerodromi su kao muzeji dostupni svima

Autor mondo.ba
0

Od Rima i Milana do Amsterdama i Minhena, evropski aerodromi se transformišu u prostore umetnosti i arhitekture, nudeći putnicima izložbe, skulpture i interaktivne instalacije koje boravak na terminalu pretvaraju u pravo muzejsko iskustvo.

Umjetničke instalacije na aerodromima Izvor: Shutterstock/ Markus Mainka

Savremeni evropski aerodromi sve više izlaze iz okvira klasičnih tranzitnih prostora i pretvaraju se u prave kulturne destinacije.

Dok čekanje na let, presjedanje ili kašnjenje nekada zna da potraje satima, sve veći broj aerodroma koristi taj prostor i vrijeme kako bi putnicima ponudio nesvakidašnje umjetničko iskustvo.

Studija kompanije Blacklane pokazuje da prosečan putnik provede oko 133 minuta na aerodromu, što je dovoljno vremena da se, umjesto u dosadi, uroni u umjetnost, istoriju i arhitektonsku lepotu.

Evropski primjeri koji mijenjaju doživljaj putovanja

Italija je jedan od predvodnika ovog trenda.

Aerodrom Fiumicino u Rimu 2017. godine započeo je saradnju sa Arheološkim parkom Ostia Antica i uveo antičke rimske artefakte pravo u putnički terminal.

Godinu dana kasnije, aerodrom Bari Karol Vojtila dodatno je unapredio ponudu stalnom postavkom savremene umjetnosti i povremenim izložbama posvećenim italijanskim umjetnicima poput Đuzepea De Nittisa.

Aerodrom u Bariju
Izvor: Shutterstock/ joserpizarro

U Milanu, Malpensa aerodrom je kroz projekat WOW! - Walls of Wonder terminal pretvorio u dinamičnu umjetničku galeriju, sa muralima i skulpturama koje dočekuju putnike još pri izlasku iz aviona.

Francuski aerodrom u Nici sarađuje sa lokalnim umetnicima kako bi predstavio umjetničku scenu Azurne obale, dok je aerodrom Schiphol u Amsterdamu jedan od rijetkih u svetu koji ima svoju filijalu Rijksmuseum-a, gde posjetioci mogu da vide originalna djela holandskih majstora - besplatno i bez potrebe da napuste terminal.

Aerodrom Schiphol u Amsterdamu
Izvor: Shutterstock/ NOOR RADYA BINTI MD RADZI

U Njemačkoj, aerodrom u Minhenu nudi umetničke instalacije, koncerte uživo, pa čak i zimski božićni market sa klizalištem u periodu praznika.

Umjetnost kao kulturni identitet mesta

Umjetničke postavke na aerodromima nisu samo dekoracija, one prenose poruke, vrednosti i identitet gradova i zemalja u koje putnici dolaze.

U Rimu, izložba Berninijevog "Salvator Mundi" ili skulptura kita umetnika Markantonija sa snažnom ekološkom porukom pokazuju kako umetnost može prenijeti univerzalne teme - i to na mestima koja su do juče bila samo čekaonice.

Više od tranzita - budućnost aerodroma je u doživljaju

Aerodromi se sve više transformišu iz logističkih centara u multifunkcionalne prostore: mesta za rad, odmor, kupovinu, wellness - i umetnost.

Očekuje se da će umjetničke postavke u budućnosti postajati još digitalnije, interaktivnije i održivije, uz korišćenje proširene stvarnosti, pametnih materijala i bioklimatske arhitekture.

Evropski aerodromi time ne samo da prate globalne trendove, već ih i postavljaju. U vremenu kada putnici traže iskustvo, inspiraciju i identitet, umetnost na aerodromima ne samo da ispunjava vreme čekanja - već ga pretvara u vredan dio putovanja.

(EUpravo zato)

