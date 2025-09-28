Umjetničko djelo koje ruši granice kreativnosti: LEGO verzija Mikelanđelovog Davida oduševila Italijane

Autor Pjerluiđi Ćervati iz Bergama utrošio je preko 3.000 sati rada kako bi stvorio ovo neobično umjetničko djelo koje spaja igru, tehniku i snažnu ličnu priču, u čast umjetnosti, sjećanja i ljubavi prema supruzi.

Impresivna replika Mikelanđelovog Davida, visoka 5,17 metara i teška više od 600 kilograma, sastavljena je od čak 635.000 LEGO kockica i predstavljena u novom distriktu Bergama kao simbol manifestacije "Kockice u Bergamu 2025".

Ova impozantna figura rađena je u razmjeri 1:1 u odnosu na original i nije samo tehničko čudo, već i djelo umjetničke posvećenosti.

Autor skulpture, umjetnik iz Bergama Pjerluiđi Alberto Ćervati, posvetio je više od 3.000 sati rada kako bi ovom plastičnom džinu udahnuo život i vjerno prenio "božanske proporcije" renesansnog remek-djela.

LEGO umjetnost velikih razmjera

Ćervati nije nepoznat ljubiteljima LEGO svijeta, njegova umjetnička priča traje godinama.

Već 2022. godine impresionirao je posjetioce istog festivala najvećim LEGO brodom koji pluta bez ikakvog lijepka ili unutrašnjih nosača, replikom broda Costa Diadema sa više od 200.000 kockica.

Međutim, taj brod nije bio samo inženjerski podvig. Bio je to emotivni omaž njegovoj supruzi, Beatriče Da Ros, s kojom je dijelio ljubav prema LEGO kockicama, ali i život. Zajedno su 2014. otvorili prodavnicu "Grad kockica" (La Città del Mattoncino) u Bergamu, koja je i danas omiljeno mjesto svih LEGO entuzijasta. Beatriče je preminula 2021. godine, u 40. godini života.

Kockice kao priča o identitetu i sjećanju

Godinu dana kasnije, 2023, Ćervati je stvorio najveći LEGO mozaik na svijetu, sastavljen od preko 800.000 kockica, u čast gradova Bergama i Breše, tadašnjih italijanskih prestonica kulture.

Njegovo djelo pokazuje da i male plastične kockice mogu postati moćan jezik za izražavanje identiteta, sjećanja i lokalne priče.

Savremena reinterpretacija bezvremenog mita

David od LEGO kockica verovatno je vrhunac Ćervatijevog dosadašnjeg umjetničkog puta.

Uzevši univerzalni simbol umjetnosti i ljudskog savršenstva, uspio je da ga reinterpretira kroz prizmu savremenog materijala koji je generacijama bio sredstvo igre i mašte. Ovo nije puko kopiranje, već savremeni omaž umjetnosti bez vremenskog okvira.

Umjetnost ili veština?

Postavlja se pitanje: da li je ovo umjetničko djelo ili samo zadivljujuća tehnička vještina?

Možda odgovor leži u reakciji publike jer kao što originalni David i danas pokreće pitanja i emocije kod posmatrača, tako i LEGO verzija izaziva divljenje i podstiče razmišljanje o tome gde su granice umjetnosti, tehnologije i narodne kreativnosti.

Kandidat za Ginisovu knjigu rekorda

Ćervatijev David od LEGO kockica nije samo festivalska atrakcija.

Ova skulptura, sastavljena uz beskrajno strpljenje i posvećenost, šalje poruku da umjetnost može nastati bilo gdje, čak i iz mora malih plastičnih kockica. Zbog svoje veličine i kompleksnosti, djelo je kandidovano za Ginisovu knjigu rekorda, a sam umjetnik se nada da će njegov rad ostaviti trag daleko izvan granica izložbe u Bergamu.

