Proglašen najbolji božićni vašar u Evropi za 2025: Grad koji zimi izgleda kao bajka

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Prema najnovijoj listi magazina Time Out, Nirnberg je proglašen za najbolji božićni vašar u Evropi za 2025. godinu, dok ga u stopu prate adventi u Mančesteru i Parizu.

Nirnberg proglašen za najlepši božićni vašar u Evropi Izvor: Shutterstock/footageclips

Iako nam se čini da je ljeto tek završilo, praznična sezona već lagano kuca na vrata.

Jutra su svježija, dani kraći, a izlozi počinju da sijaju u duhu Božića. Ako ove zime želite da doživite pravu čaroliju - blistave lampice, miris kuvanog vina i praznične melodije na ulicama, pravo je vrijeme da isplanirate svoje adventsko putovanje.

A sada znamo i gdje da idete.

Nirnberg - pobjednik među božićnim vašarima za 2025. godinu

Prema prestižnoj listi koju je objavio portal Time Out, za najbolji božićni vašar u Evropi za 2025. godinu izabran je - Nirnberg.

Ovaj grad u njemačkoj pokrajini Bavarskoj već vijekovima neguje tradiciju prazničnih vašara, a svakog decembra pretvara se u pravo zimsko carstvo koje godišnje posjeti više od dva miliona ljudi.

Centralni gradski trg Hauptmarkt u vrijeme adventa blista od hiljada svetiljki, ukrašenih drvenih kućica i mirisa nürnberške kobasice i kuvanog vina (Glühwein).

Posebnu draž daju i "božićni anđeli", djevojke u zlatnim kostimima koje sa osmehom pozdravljaju posjetioce, poziraju za fotografije i šire prazničnu radost.

Večeri su posebno magične, uz čašu toplog vina, dimljeno pivo, kolače sa cimetom i opušteno ćaskanje pod svetlima, duh praznika se osjeća u svakom kutku.

Ko su ostali favoriti?

2. mjesto: Mančester, Velika Britanija

Britanski grad iznenadio je bogatom ponudom adventskih događanja, od tematskih štandova i koncerata do spektakularne novogodišnje rasvete. Idealno za one koji žele nešto drugačije, van uobičajenih destinacija.

3. mjesto: Pariz, Francuska

Advent u Parizu
Izvor: Shutterstock/Pandora Pictures

Romantični Pariz zimi dobija posebno šarmantan sjaj, od svjetlucavih bulevara i vašara kod Ajfelove kule do prazničnih terasa i gurmanskih ponuda. Savršeno za one koji žele spoj elegancije i praznične čarolije.

Najljepši božićni vašari u Evropi koje vrijedi posjetiti

Advent Budimpešta
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ako planirate putovanje u ovo doba godine, evo liste najpopularnijih i najlepših božićnih vašara u Evropi koje svake godine privuku hiljade posjetilaca:

Nirnberg, Njemačka - tradicionalan, autentičan, bez pretjerane komercijalizacije.

Beč, Austrija - raskošna praznična scenografija ispred dvorca Schönbrunn i Gradske skupštine.

Advent Beč
Izvor: Andreas Stroh / imago stock&people / Profimedia

Strazbur, Francuska - najstariji božićni vašar u Francuskoj, s bajkovitim štandovima i svjetlima.

Prag, Češka - srednjovjekovni trg, češki kolači, drvene igračke i pivo u zimskom izdanju.

Advent Prag
Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kopenhagen, Danska - Tivoli park pretvara se u božićni raj s vozićima, svjetlima i danskim poslasticama.

Brisel, Belgija - predivna svetlosna predstava na Gradskom trgu i specijaliteti iz svih dijelova zemlje.

Kolmar, Francuska - kao iz bajke: male ulice, šarene kućice, lokalna vina i božićni duh na svakom koraku.

Tallin, Estonija - jedna od najromantičnijih destinacija, s drvenim kućicama i snježnim ulicama.

Advent u Talinu
Izvor: Shutterstock/Jaromir Chalabala

Drezden, Njemačka -  mjesto gdje je sve počelo, sa više od 500 godina tradicije božićnih vašara.

Zagreb, Hrvatska - više puta proglašen za najbolji advent u Evropi, poznat po dobroj atmosferi i programu.

Advent Zagreb
Izvor: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Zašto putovati na advent?

Božićni vašari nisu samo šoping i lampice, oni su mjesto susreta kultura, starih zanata, lokalnih specijaliteta i praznične topline.

Bilo da putujete s porodicom, partnerom ili sami, ovo je vrijeme kada se Evropa pretvara u veliku zimsku bajku i svaka ulica ima svoju priču.

(M.A./EUpravo zato)

