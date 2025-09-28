Stanari jedne zgrade u Njemačkoj mislili su da ih djeca maltretiraju: Na vrata im uporno zvonio - puž golać

Životinja je kasnije vraćena u svoje prirodno stanište.

Izvor: DKeith/Shutterstock

Stanari jedne stambene zgrade u Bavarskoj, na jugu Njemačke, pozvali su policiju zbog upornog zvonjenja interfona kasno u noć, uvjereni da je riječ o tinejdžerskoj šali. Međutim, ispostavilo se da krivac nije bio nestašni klinac, već puž golać.

Puž se uporno verao po ploči sa zvoncima, izazivajući pravu pometnju u zgradi i izluđujući stanare koje je dizao iz kreveta duboko poslije ponoći.

Stanari su najprije posumnjali na takozvani klingelstreich, popularnu dječju igru u Njemačkoj, poznatu i kao ding dong ditch ili knock-a-door run, kada klinci zvone na vrata i potom bježe pre nego što ih neko uhvati.

Međutim, kada se zvonjava nastavila i nakon dolaska policije, iako nikoga nije bilo ispred vrata i senzor pokreta se nije aktivirao, pažljiviji pogled na metalnu ploču otkrio je puža golaća (nacktschnecke, što doslovno znači "goli puž").

"Već smo bili u krevetu… ali mi nikada ne otvaramo vrata posle 22 sata, pa sam pokušala da ignorišem zvono. Pomislila sam da su možda djeca iz napuštene kuće preko puta", ispričala je za list Bild tridesetogodišnja Liza, prodavačica u radnji.

"Ali onda je pozvala moja zaova iz stana na spratu i pitala da li i kod nas zvoni, jer kod nje nije prestajalo. Zvono je odzvanjalo i dok smo telefonirali, iako nikoga nije bilo na vratima. Tada smo se baš uznemirili i odlučili da pozovemo policiju".

Stanari i policajci zajedno su otkrili puža kako gmiže po interfonu.

"Vidjeli smo i trag sluzi koji je ostavio dok se vukao preko senzora", rekla je Liza.

U saopštenju policije iz Švabaha u Bavarskoj navodi se da je "životinja vraćena na svoju mjeru, podučena granicama teritorije i prebačena na obližnju travnatu površinu".

(EUpravo zato/Gardijan)