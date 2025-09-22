Alan Ibrahimagić odbacio mogućnost da sada postane selektor BiH

Alan Ibrahimagić, koji je sa Njemačkom osvojio zlato na Eurobasketu, odbacio je mogućnost da sjedne na klupu "zmajeva".

Zvorničanin, koji je rođen u Beogradu, zbog bolesti selektora Njemačke Aleksa Mumbrua, preuzeo je ekipu "pancera" i odveo je do titule šampiona Evrope.

Zato se logičnim nametnulo pitanje da li bi preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali je Ibrahimagić odgovorio odrično, pritom pohvalivši selektora "zmajeva" Adisa Bećiragića.

"Iskreno o tome ne razmišljam, o tome nisam ni razmišljao i nadam se da će sadašnji selektor ostati. Mislim da je on veliki razlog za uspjeh. Nikad se ne zna šta vrijeme donosi, ali sada bih rekao 'ne'", rekao je pomoćnik njemačkog selektora, a prenio "Faktor".

