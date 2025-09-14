Njemačka spojila svjetsku i evropsku titulu bez trojice asova!

Njemačka objedinila evropsku i svjetsku titulu kao nekad Jugoslavija. Ovo je njen šampionski sastav, u kojem fale trojica igrača sa kojima je nepobjediva.

Reprezentacija Nemačka ostvarila je istorijski uspjeh, objedinivši titule prvaka Evrope i sveijta. Trijumfom protiv Turske u burnom finalu Eurobasketa za pamćenje, Nijemci su zaokružili dominaciju kakvu su u ovom vijeku ostvarili samo SR Jugoslavija i Španija - ekipe koje su uspijevale da istovremeno budu prvaci kontinenta i Mundobasketa.

Na čelu sa impresivnim Isakom Bongom, ijNemci su u finalu srušili Turke predvođene Alperenom Šengunom i potvrdili da su najmoćniji tim u Evropi. Franc Vagner je sa 18 poena pomogao Bongi i pokazao da je sa punim pravom lider ekipe i član idealne petorke Eurobasketa. Kraj njih i ćudljivi plejmejker Denis Šreder sa 16 poena i 12 asistencija pokazao punu zrelost.

Turska je imala sjajnog Šenguna, a Njemačka je imala moćan sistem, mašineriju koja je ponovo pokazala da joj ipak nema ravne.

Ovo je sastav šampiona Evrope

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Isak Bonga (25 godina, Partizan)

Oskar Da Silva (26, Bajern)

Maodo Lo (32, Žalgiris)

Tristan Da Silva (24, Orlando)

Franc Vagner (24, Orlando)

Danijel Tajs (33, Monako)

Denis Šreder (31, Sakramento)

Johanes Timan (31, Japan)

Andreas Obst (29, Bajern)

Justus Holac (24, Bajern)

Leon Kracer (28, Bajern)

Ko fali? Igrači s kojima je nepobjediva

Izvor: Gregor Fischer / AFP / Profimedia

Njemačka reprezentacija osvojila je zlato bez Morica Vagnera (28 godina, 211 centimetar), centra i krilnog centra Orlando Medžika. Njegov brat Franc obukao je baš "Moov" dres i u njemu primio nagradu za člana idealne petorke, čime mu je simbolično posvetio istorijski uspjeh. Moric Vagner nije igrao na Eurobasketu jer je pokidao prednji ukršteni ligament koljena 21. decembra na utakmici protiv Majamija.

Uz njega, u sastavu nije bio ni bek-šuter Real Madrida David Kramer (28 godina, 196 centimetara). Uoči Eurobasketa je u jednoj kvalifikacionoj utakmici za Eurobasket ubacio čak 43 poena protiv Švedske, uz šut za tri poena 7/9, čime je umalo stigao rekord Dirka Novickog po broju poena u jednoj utakmici za Njemačku.

Takođe, u timu nije bio ni iskusni evroligaški krilni centar Johanes Fojtman (32 godine, 211 centimetara). Na veliku žalost ljubitelja košarke, povrijedio se početkom turnira i to nakon samo dva nastupa, protiv Crne Gore i Litvanije. Zbog povrede koljena morao je na operaciju, ali će mu uspjeh Njemačke biti upisan u biografiji jer je nastupao na Evropskom prvenstvu i bio dio najveće generacije u istoriji košarke u svojoj zemlji.

S obzirom na to da u Nemačkoj praktično nema veterana koji neće biti u stanju da nastupaju i u sljedećim ciklusima, tu su svi preduslovi da ovaj tim nastavi da dominira.

Alan Ibrahimagić, tihi heroj Njemačke

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Alan Ibrahimagić preuzeo je tokom Eurobasketa reprezentaciju od prvog trenera Aleksa Mumbrua, koji je morao na odmor zbog upale pankreasa. Rođen je u Beogradu 1978. godine, odrastao u Zvorniku, gdje je igrao za podmladak Drine, pa napustio zemlju u vrijeme ratnih sukoba devedesetih.

U Berlinu je očuvao ljubav prema košarci, igrao za niželigaša Hermsdord, a potom sa roditeljima na nekoliko godina otišao u Australiju. Po povratku u Njemačku 2000. kao diplomirani ekonomista vratio se i košarci i postao dio stručnog štaba prethodnog selektora Gordija Herberta. Sa njim je osvojio Mundobasket u Manili, a sada je sam predvodio Nijemce do vrha Evrope, kao i Svetislav Kari Pešić 1993. godine.

Skromni stručnjak sa klupe vodio je Nijemce bez povišenih tonova i burnih reakcija. Vjerovao je igračima i oni su njemu. Ishod nije mogao biti ljepši za njih.

