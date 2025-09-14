Njemačka je prvak Evrope!

"Panceri" su svjetskoj dodali i evropsku titulu!

Nejmačka je postala šampion Evrope! Svjetski šampion sada je slavio i u kontinentalnom takmičenju, Nemačka je bila bolja od Turske 88:83, pa je ovaj tim i pored brojnih problema tokom Eurobasketa uspio da pobijedi jako uigranu ekipu Ergina Atamana.

Isak Bonga bio je zadužen za trijumf svog tima, pošto je u tri ključna trenutka - dok je Njemačka gubila - bio igrač koji je preokrenuo meč. Na drugoj strani Alperen Šengun dao je standardno dobru partiju, ali to nije bilo dovoljno da ispiše istoriju Turske.

U ovom susretu za Tursku su izostali poeni Erdžana Osmanija (2) koji je u proteklom susretu bio lider, sad je umjesto njega mnogo bolju partiju pokazao Adem Bona (12) koji je pod košem bio noćna mora za tim Njemačke, uz standardno dobrog Alperena Šenguna (28).

Naravno, ne smije se izostaviti i uloga Šejna Larkina (13), ali i Čedija Osmana (23). Na drugoj strani uvijek se u ključnim momentima isticao Isak Bonga (20), dok je Franc Vagner (18) bio taj koji je pronalazio načine da dođe i do nemogućih poena, a uz njega i Denis Šreder (16). A, uloga Tristana da Silve ne smije se izostaviti pošto je pogodio tri trojke u ovom susretu i sve one bile su od velikog značaja za Nijemce.

Ludo je krenula prva četvrtina, pošto je Turska pogađala, a Njemačka promašivala. Tako je svjetski šampion postigao svega dva poena do četvrtog minuta (13:2). Na trenutak se učinilo da će ovo biti još jedna dominantna partija ekipe Ergina Atamana, ali su se Franc Vagner i Isak Bonga probudili i poveli tim ka preokretu. Nije bilo mnogo potrebno Nijemcima, pošto je Bonga vezao seriju od 7:0 za svega posjed zaostatka i baš tada počela je bolja igra svjetskih šampiona.

U nastavku su inicijativu preuzeli Maodo Lo i Tristan da Silva, dok su u ekipi Turske svi pogađali... Ono što je išlo na ruku Turskoj bile su izgubljene lopte rivala, pošto ih je Njemačka imala već četiri do početka druge dionice. Sve vrijeme se igralo brzo, pogađalo se, promašivalo se, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, ali sve to uz ne tako čvrstu odbranu. A, o tome govori i činjenica da su oba tima tek u 20. minutu iskoristila posljednje male faulove. Tada je Turska imala prednost 46:40, a svjetski šampion uporno je pokušavao da smanji zaostatak, a ono što je tešilo "pancere" bila je treća lična greška Alperena Šenguna.

Isak Bonga je tokom čitavog meča bio važan igrač za Nemce. Bio je pokretač preokreta u prvoj četvrtini, a onda ponovo u trećoj. Vezao je 5:0 za povratak minimalnog vođstva svog tima (50:49), pa je uslijedila igra koš za koš, Neizvjesnost je rasla, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, a čak i sitne greške bile bi skupo plaćene. Tako je Šengun u jednom napadu uspio da iz kontranapada dođe do poena, a onda je sa tribina dobio i povike "MVP, MVP", dok je sa linije penala dolazio do novih poena (57:55). Bio je to trenutak u kojem je Turska počela da se odljepljuje, a Nemačka izgledala bezidejno u odgovorima ekipi Ergina Atamana.

A, onda se sve preokrenulo i to u režiji Isaka Bonge. Pogodio je trojku za vođstvo u 37. minutu (77:76), pa se u nastavku igralo koš za koš. Turska je vodila i nešto više od minut i po do kraja (83:82), ali je Njemačka preko Šredera vezala seriju od 6:0 i to je bio pečat svjetskog šampiona, a sada i evropskog za veliku pobjedu.

Turska: Larkin 13 (6 sk, 9 as), Hazar 2, Šanli, Osman 23 (5 sk), Bitim, Korkmaz, Šengun 28, Osmani 2, Bona 12, Jolmaz, Sipahi 3, Jurtseven.

Nemačka: Bonga 20 (5 sk), O. da Silva, Lo 2, T. da Silva 13, Vagner 18 (8 sk), Tajs, Šruder 16 (12 as), Holats, Timan 7, Kracer, Obst 9.

