Grci u drami osvojili medalju na Eurobasketu: Fincima zadrhtala ruka 4 sekunde prije kraja

Reprezentacija Grčke je treća u Evropi. Finci su u posljednjoj četvrtini nadoknadili čak 17 poena razlike, ali nisu uspjeli da naprave senzacionalni preokret.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Grčke osvojila je bronzanu medalju na Eurobasketu, pošto je savladala selekciju Finske rezultatom 92:89! U drami za pamćenje, "bronzu" je ovjerio Janis Adetokunbo poenima sa linije penala četiri sekunde prije kraja, čime je njegova zemlja osvojila prvu medalju na Eurobasketu od bronze 2009. godine!

Grci su se hvatali za glavu dok su gledali kako preko pola terena leti lopta ka njihovom košu uz zvuk sirene. Uputio ju je Mikael Jantunen, za izjednačenje, pogodio je tablu, pa obruč, kroz koji ipak nije prošla.

Grci su tako trijumfovali, ali su se i provukli, jer su vodili čak 38 minuta meča, početkom četvrte četvrtine imali i "plus 17" (84:67), ali ni to nije bilo dovoljno da mirno pobijede.

Žilavi i neuništivi Finci našli su način ne samo da se vrate, već da poslije grešaka Adetokunba i kapitena Kostasa Papanaikolaua izbore tri slobodna bacanja za izjednačenje. Elijas Valtonen je iskoristio prvo, pa drugo, ali ne i treće.

U tom trenutku je Adetokunbo u borbi za defanzivni skok bio fauliran u duelu protiv Mikaela Jantuna i nije propustio da na drugoj strani iskoristi dva penala, za pobjedu i za prvu selektorsku medalju Vasilisa Spanulisa.

Najefikasniji među Grcima bio je Janis Adetokumbo sa dabl-dabl učinkom od 30 poena, 17 skokova i šest asistencija. Dvostruki MVP NBA lige osvojio je prvu medalju sa svojom reprezentacijom.

"Heleni" su ušli bolje u meč i serijom 5:0 i odmah pokazali da su došli po utješnu nagradu. Usleijdio je odgovor Finaca sa distance, ali je Janis Adetokunbo briljirao na obje strane terena, dok je Lauri Markanen nešto sporije ušao u meč. Poslije prvih 10 minuta košarke bilo je 24:15.

U nastavku je Murinen digao navijače na noge novim sjajnim zakucavanjem, dok se razigrao i Miro Litl. Uspjeli su "sjevernjaci" da prizemlje Grke koliko-toliko i stignu na dva posjeda zaostatka, ali nije se moglo protiv Adetokunba koji je bio nezaustavljiv i odveo svoj tim na poluvrijeme sa dvocifrenom prednošću - 48:34. Do tog momenta je NBA zvijezda sakupila 16 poena i osam skokova, dok su se Finci mučili da uđu u napadački ritam.

Nisu uspijevali Finci ni u nastavku da ozbiljnije zaprete. U trećoj dionici su najbliže prišli na +7, ali su Grci jednostavno imali više raspoloženih igrača. Adetokunbo je imao jaku podršku u Tajleru Dorsiju i Vasilisu Toliopulosu. Imali su izabranici Vasilisa Spanulisa maksimalnih +17 u četvrtoj dionici, ali se u finišu ipak zakuvalo. Srećom po Grke, našli su način da se izvuku,

Nakon navedenih "minus 17" Finaca, novi život su im u završnici dali Olivije Nkauma ubacivši sedam poena u velikom naletu svog tima, zajedno sa važnom trojkom Laurija Markanena i iskorišćenim slobodnim bacanjima Elijasa Valtonena. Kada je drama dostigla vrhunac, Papanikolau je faulirao Valtonena pri šutu za tri poena i to je bio uvod u opisanu završnicu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!