"Imao sam ideju, Amerikanci nisu dali": Čović otkrio šta je najviše poremetilo Srbiju

Prvi čovjek KSS-a Nebojša Čović je imao plan koji se nije obistinio na Eurobasketu.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia/MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Eurobasketu, sa čime domaća javnost još uvijek ne može da se pomiri. Povreda Bogdana Bogdanovića je potpuno poremetila koncepciju i atmosferu u svlačionici "orlova", ostali su bez ključnog igrača i lidera, a onda su naletjeli na daleko motivisanijeg rivala i dozvolili Fincima da režiraju senzaciju.

Kapiten se oprostio od saigrača riječima: "Vidimo se u finalu", ali se nažalost to nije obistinilo. Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović se još jednom osvrnuo na dešavanja u taboru "orlova" i prvi put otkrio da je njegov plan bio da se Bogdan ostane u timu nakon povrede. Međutim, Amerikanci mu nisu dali dozvolu.

"Igračima je najteže, vjerujte mi. Atmosfera u stručnom štabu izvanredna. U doktorskoj ekipi, izvanredna. Među terapeutima, izvanredna. Kompletna delegacija, izvanredna. Malo nas je poremetio Bogdanov odlazak. Ja sam imao da ideju da Bogdan ostane, međutim, to nisu dozvolili Amerikanci. Bogdan je trebalo da se vrati 10. ili 11. u Beograd, ali nažalost mi smo se brže vratili", rekao je Nebojša Čović gostujući u Jutarnjem programu televizije "Prva".

Ko će zamijeniti Pešića?

Ključno pitanje za KSS u narednom periodu biće dovođenje nasljednika Svetislava Pešića kome ugovor istiće 30. septembra. On će pomoći u odabiru novog selektora, kako je ranije najavio Čović. Ipak, još uvijek nije bilo konkretnijih pregovora.

"Izvjesno je da Pešić neće više biti selektor, dogovorili smo se da on bude tu do 30. septembra. Cirkulišu neka imena, traži se neki ekskluzivitet, ali mi ni sa jednim od potencijalnih kandidata nismo razgovarali", rekao je Čović.