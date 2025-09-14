Jokić je drzak, Raduljica odmah kaže da ne može: "Plaču kad vide bradatog majmuna, tetoviranog"

Nikola Jokić u SAD ne voli da se fotografiše sa navijačima, ali djeci izlazi u susret, dok Miroslav Raduljica ima još oštriji stav

Srpski košarkaši doživjeli su neuspjeh na Eurobasketu 2025 i već nakon osmine finala napustili su turnir na kojem su bili glavni favoriti za zlatnu medalju. Doček na aerodromu bio je mnogo hladniji nego što smo očekivali, ali je i pored toga veliki broj navijača želio fotografije sa igračima - mnogi nisu bili zainteresovani za slikanje, što su pokazali i kadrovi na društvenim mrežama.

To je pokrenulo novu temu - da li su sportisti "dužni" da izađu u susret svakom navijaču? Da li je dobra volja ili obaveza najvećih sportskih zvijezda da zastanu, poziraju i zatim se fotografišu sa navijačima koji ih možda vide jedini put u životu? Postoje različita mišljenja, a Miroslav Raduljica ima jasan stav po tom pitanju!

Zašto Raduljica ne voli da se slika?

Nekadašnji košarkaš Partizana i Crvene zvezde Miroslav Raduljica smatra da nije njegova dužnost da se fotografiše sa navijačima. Postoje izuzeci - izlazi u susret kad vidi da djeca žele da se fotografišu sa njim, ali ga sa druge strane nerviraju roditelji koji insistiraju da mu djeca prilaze.

"Može slika? 'Ne može.' Nisi dijete neko koje stvarno voli nego ti voliš što sam ja tu i što je tebi sad zanimljivo to, i to ide onda na neku grupu 'Evo me'. Znaš, to je trofej. I djeca naravno umiju da budu vrlo šarmantna ali samo kad vidim da oni stvarno to žele. Kad ih roditelji tjeraju, a oni plaču jer vide bradatog majmuna, tetoviranog... Zaista vrište, neće da se slikaju. Ja kažem 'Nemojte...' 'Biće mi on zahvalan, znaš kad on bude saznao.' Čovječe, bre, zaboravi... Evo, zaboravili su me. Ti si me sad pozvao, vadiš me iz frižidera. Nismo mi tu u službi građana, razumiješ, nismo mi... Mi smo igrači koji rade najbolje za sebe, za reprezentaciju, za državu, za porodicu, ali nismo tu da se i slikamo. Ljudi priđu pa pruže ruku, stegnu ruku i zašto ne može tako da bude? To je lijepo", rekao je Miroslav Raduljica u podkastu "Alesto".

Da li se Jokić slika?

Kao najbolji košarkaš na svijetu, Nikola Jokić je prepoznatljiv širom svijeta. Bilo da je u Somobru, Beogradu, Denveru ili da promoviše svoje patike u Kini, svi će znati ko je zbog njegove karakteristične pojave. Naravno, kada jednom sretnete Nikolu Jokića, želite to i da ovekovječite, odnosno da dobijete fotografiju sa njim.

"To je neka cijena uspjeha i slave. Posljednje dvije-tri godine, na neki način, izbjegavam. Čak sam u nekim situacijama i drzak. Ali, kako da ti kažem, opet... Moj život je. Ja bih htio da živim, ne bih htio da izađem napolje i da se pola sata slikam ili bilo šta slično radim. Opet, kada vidim neko dijete, kad mogu da učinim, učinim. Ja kažem 'Oćeš da se slikaš?' Ali da čekaš da se ja sa svima islikam, a ti da stojiš pored mene, da vidiš kako je to?' Ne bih htio da ispadne da sam arogantan. Poštujem ja sve te ljude, ali poštujem i sebe", rekao je Nikola Jokić u jednom ranijem intervjuu.

Zbog toga se Nikola Jokić najbolje osjeća kada se NBA sezona završi, a on dobije slobodu da stigne u rodni Sombor. Tamo ga svi poznaju, svi već imaju fotografiju sa najboljim košarkašem na planete, pa niko nema potrebu da ga uznemirava i traži mu da pozira. Kako je sam priznao, već poslije prve nedjelje u Somboru svima dosadi i počnu komentari "Evo ga ovaj".