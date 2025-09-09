"Nikola Jokić je najbolji na svijetu": Alperen Šengun objasnio kako je srušio "orlove", pa se sjetio da pohvali Srbina

Alperen Šengun istakao je da je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Reprezentacija Turske pobijedila je Srbiju u grupnoj fazi i ispostaviće se sebi olakšala put na Eurobasketu. Mnogi su u tom susretu željno iščekivali da na terenu vide NBA duel Nikola Jokić - Alperen Šengun, u kojem je mladi Turčin pokazao kakvim talentom raspolaže. Poslije meča, ipak je priznao - Nikola Jokić je jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Srbija je pretrpjela poraz 95:90 u kojem je Šengun postigao dabl-dabl, ubacio je 28 poena i uhvatio 13 lopti, a podijelio je i osam asistencija. Na drugoj strani Jokić je zabilježio 22 poena, devet skokova i četiri asistencije. Nema sumnje da je mladom igraču prijalo da se nadmeće sa trostrukim osvajačem MVP nagrade, zbog toga mu je posebno prijala pobjeda i trijumf nad Srbijom.

Već je poznato da se Šengun ne srami da hvali samog sebe, ali ovog puta morao je da udijeli kompliment i igraču po kojem je dobio nadimak u najjačoj ligi na svijetu (Bejbi Jokić). Poslije pobjede nad Srbijom u razgovoru za svoje medije je rekao: "Jokić je jedan od najboljih igrača na svijetu. Srećan sam što sam dobro igrao protiv njega i što smo pobijedili", nije mogao da se suzdrži, a da ne spomene svoj učinak.

Šengun je ubacio četiri trojke iz sedam pokušaja - nedopustivo za srpski tim, ali Turčin je znao kako je došao do ovakvog učinka. "Ostavili su me samog. A, kad se tako nešto dogodi, onda šutiram pun samopouzdanja. Morali smo da ih kažnjavamo takvim šutevima da bismo imali šansu", dodao je Šengun.

Reprezentacija Turske plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa, nakon što je bila bolja od Švedske u tijesnom meču. Na taj način izabranici Ergina Atamana zakazali su susret sa reprezentacijom Poljkse, koji je na programu u utorak od 16 sati.

