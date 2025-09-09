logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikola Jokić je najbolji na svijetu": Alperen Šengun objasnio kako je srušio "orlove", pa se sjetio da pohvali Srbina

"Nikola Jokić je najbolji na svijetu": Alperen Šengun objasnio kako je srušio "orlove", pa se sjetio da pohvali Srbina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Alperen Šengun istakao je da je Nikola Jokić jedan od najboljih košarkaša današnjice.

sengun jokic je jedan od najboljih na svijetu Izvor: Pedja Milosavljevic/Starsport/Profimedia

Reprezentacija Turske pobijedila je Srbiju u grupnoj fazi i ispostaviće se sebi olakšala put na Eurobasketu. Mnogi su u tom susretu željno iščekivali da na terenu vide NBA duel Nikola Jokić - Alperen Šengun, u kojem je mladi Turčin pokazao kakvim talentom raspolaže. Poslije meča, ipak je priznao - Nikola Jokić je jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Srbija je pretrpjela poraz 95:90 u kojem je Šengun postigao dabl-dabl, ubacio je 28 poena i uhvatio 13 lopti, a podijelio je i osam asistencija. Na drugoj strani Jokić je zabilježio 22 poena, devet skokova i četiri asistencije. Nema sumnje da je mladom igraču prijalo da se nadmeće sa trostrukim osvajačem MVP nagrade, zbog toga mu je posebno prijala pobjeda i trijumf nad Srbijom.

Već je poznato da se Šengun ne srami da hvali samog sebe, ali ovog puta morao je da udijeli kompliment i igraču po kojem je dobio nadimak u najjačoj ligi na svijetu (Bejbi Jokić). Poslije pobjede nad Srbijom u razgovoru za svoje medije je rekao: "Jokić je jedan od najboljih igrača na svijetu. Srećan sam što sam dobro igrao protiv njega i što smo pobijedili", nije mogao da se suzdrži, a da ne spomene svoj učinak.

Šengun je ubacio četiri trojke iz sedam pokušaja - nedopustivo za srpski tim, ali Turčin je znao kako je došao do ovakvog učinka. "Ostavili su me samog. A, kad se tako nešto dogodi, onda šutiram pun samopouzdanja. Morali smo da ih kažnjavamo takvim šutevima da bismo imali šansu", dodao je Šengun.

Reprezentacija Turske plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa, nakon što je bila bolja od Švedske u tijesnom meču. Na taj način izabranici Ergina Atamana zakazali su susret sa reprezentacijom Poljkse, koji je na programu u utorak od 16 sati. 

Bonus video: 

Pogledajte

00:13
Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Srbija košarka Eurobasket 2025 Alperen Šengun Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC