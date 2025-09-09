"Pobjeda nad Srbijom je najveća u istoriji": Trener Finske otkrio šta ga je Mika pitao poslije trijumfa

Reprezentacija Finske pobijedila je Srbiju u osmini finala Eurobasketa, tada su se u prvi plan istakli lider Lauri Markanen, ali i mladi Mika Murinen.

Reprezentacija Finske mnoge je iznenadila kad je savladala Srbiju u osmini finala Evropskog prvenstva. Srbija je možda imala ulogu favorita, ali loša igra "orlova" koštala ih je poraza u dalju fazu takmičenja. I možda Finska nema veliki broj poznatih igrača, ali nju čine košarkaši koji su dugo na okupu, a ispred svih prednjači Lauri Markanen kao NBA zvijezda i najbolji igrač ovog tima. Pomoćni trener Finske Hano Motola pokušao je dodatno da objasni o kakvom je timu riječ, a posebno je govorio o NBA igraču, ali i mladom Miki Murinenu.

Nije Srbiju iznenadio Lauri Markanen, njegovih 29 poena svi su očekivali i bilo je jasno da će NBA igrač pronaći način da ih ubaci. No, problem su bili dragi razigrani košarkaši pošto je Finska imala bolje procente šuta za tri poena od našeg tima, a i u potpunosti je nadigrala izabranike Svetislava Pešića u skoku (45-36), pa i asistencijama (24-20).

Ipak, nemoguće ne osvrnuti se na igru Markanena. "Igrao sam sa njegovim ocem, vidio sam ga još od tinejdžerskih dana i imao sam privilegiju da budem dio njegovog razvoja kao trener, kroz cijelu našu srednjoškolsku akademiju, a sada već šest, sedam godina u muškoj reprezentaciji. Jedan sam od rijetkih koji je njegov razvoj gledao iz prvog reda", započeo je Motola za "Eurohoops".

Markanen bilježi prosječno 26 poena po susretu na Eurobasketu. "On je trenutno u tako sjajnom fizičkom i mentalnom stanju. Možete vidjeti koliko je opušten. Možete vidjeti razliku u odnosu na prije dvije godine, kada je osjećao veći pritisak da se dokaže. Dvije godine prave ogromnu razliku. Nema sumnje da mu je prethodna sezona bila teška. Ne zbog njega, već zbog situacije u kojoj se našao u NBA."

Ko je Mika Murinen?

I nije Motola provodio vrijeme samo sa Laurijevim ocem, već i sa ocem momka koji ima 18 godina i oduševio je mnoge ljubitelje košarke na ovom Evropskom prvenstvu. Možda ne mnogo njih iz Srbije, s obzirom na košarkaški bezobrazluk koji je pokazao na terenu, a u nekoliko navrata i nepoštovanje prema rivalima. Otkrio je Motola i odnos sa Kimom, ocem Mike Murinena.

"Igrao sam sa njegovim ocem godinama i godinama", započeo je, a onda nastavio o Miki: "Sjajno je. Ako se upustim u to, imao sam 18 godina kada sam igrao prvi Evropski šampionat davne 1995. godine, protiv igrača poput (Tonija) Kukoča, (Dina) Rađe i tih legendi. Sada kada se osvrnem na to, nisam imao pojma šta radim", prisjetio se.

"On još ima 18 godina, a ono što je uzbudljivo jeste to što počinje da razumije i upoznaje se sa košarkom na visokom nivou. Ovog ljeta, okružen vrhunskim profesionalcima, nema ništa bolje za njegov razvoj od toga. Nadam se da će to ponijeti sa sobom kada ponovo bude igrao sa igračima svog uzrasta."

Mika je postigao dvije trojke preko Nikole Jokića, što za njega jeste veliki uspjeh, mada je i činjenica da srpski centar ne igra agresivnu odbranu. "Kada idete protiv najboljeg igrača na svijetu, vaš plan igre mora da bude usmjeren ka njemu. A onda, očigledno, kao rezultat toga, morate da rizikujete negdje drugdje. Ne možete sve zaustaviti."

"Mika me je pitao, koje su bile najveće pobede u našoj košarkaškoj istoriji? Pa, ovo je svakako bila jedna od njih", odgovorio je.

Mika je u meču protiv Srbije ubacio devet poena, od čega su dvije bile trojke. Finska naredni meč igra protiv Gruzije 10. septembra od 16 sati.