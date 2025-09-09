"Naturalizovani igrači ruše fer-plej i tradiciju evropske košarke": Rakočević vidi nepravdu FIBA sistema

Igor Rakočević iznio je stav o strancima u reprezentacijama.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije ispala je u osmini finala Evropskog prvenstva i zbog toga ostaje veliki žal. Ono što je svakako vrijedno pomena u ovom trenutku je sama činjenica da je Srbija među rijetkim ekipama koja nema naturalizovanog igrača u svom timu. Prema mišljenju proslavljenog košarkaša Igora Rakočevića u takvom nadmetanju ništa nije pošteno.

"Dvije reprezentacije koje su važile za izrazite favorite Evropskog prvenstva u košarci su ispale od drastično slabijih ekipa u osmini finala ovog takmičenja. I to isključivo svojom krivicom slabe igre, loše forme, ali i povreda i loših odluka u najbitnijim momentima utakmice", započeo je Rakočević na tviteru.

"Ali, iako ovo ne bi trebalo da bude izgovor, niti je opravdanje za neuspjeh jer su i Francuska i Srbija daleko kvalitetnije od Gruzije i Finske, jedan faktor je poprilično doprinio ovom neočekivanom raspletu. A, to su stranci u nacionalnim ekipama. Način i ideja FIBA košarkaške organizacije da 'pogura' i ispromoviše slabije reprezentacije 'manjih košarkaških zemalja' je jasna i ide u prilog globalizaciji i komercijalizaciji košarkaškog tržišta i razvijanja slabijih ekipa."

"FIBA je tvrdila još prije desetak godina da ovo neće moći da utiče toliko na rezultate i da će zemlje koje imaju po jednog stranca ipak gubiti od najjačih košarkaških reprezentacija. Ali efekat koji je implementiranje ovog 'pravila' donijelo je ogroman i potpuno je poremetio košarkašku 'hijerarhiju' kvaliteta timova, definisanu rezultatima i košarkaškom tradicijom. Ovaj sistem i igranje sve većeg broja i to sve boljih stranaca u nacionalnim timovima se potpuno kosi sa sportskom tradicijom, fer-plejom i cijelom poentom nacionalnih takmičenja."

"Neke ekipe sada imaju i po dva stranca, od kojih neki možda jesu legitimno dobili pravo da nose dres tima za koji igraju, ali neki možda i nisu... Što se mene tiče, ni treneri 'stranci' nisu fer plej, jer se tako 'uvozi i plaća' strano znanje, koje pravi ogromnu razliku."

"Vrijeme će pokazati dokle će ovakav sistem ići i kakve će uticaje imati na dalji razvoj evropskog nacionalnog takmičenja. Moje mišljenje - istina je, utakmice su kompetitivnije, zanimljivije, mnoge manje razvijene zemlje konačno imaju sansu da naprave rezultate, ekonomski je atraktivnije za sponzore i profitabilnije za FIBU, ali ako gledamo sportsko poštenje i izvorni pravi fer-plej, ovaj sistem mi se ne sviđa i ne podržavam ga", završio je Rakočević.

Kako stoje stvari na Eurobasketu?

Reprezentacija Srbije je među jedinim "čistim" selekcija na Eurobasketu, s obzirom na to da i timovi koji su važili ili i dalje važe za favorite imaju strance u timu. Reprezentacija Francuske ima Džejlena Horda i možda njegovo ime i prezime zvuče američki, ali njegova majka je iz Francuske, a i sam igrač Makabija rođen je u toj zemlji. Grčka ima vrlo tanku vezu sa Tajlerom Dorsijem, naime njegov deda po majci je Grk, ali čak i minimalno porijeklo može dovesti igrača u tim. Naravno Turske u kojoj polovina tima i nije rođena u toj zemlji, mada istini za volju na osnovu porodičnog nasledstva ima mogućnost da nosi nacionalni dres ovog tima. Ipak, u ekipi Ergina Atamana imamo ispred svih Šejna Larkina, potom i Adema Bonu koji je iz Nigerije - dakle, minimum dvojicu naturalizovanih igrača.

Kad su u pitanju reprezentacije Finske i Gruzije koje je proslavljeni košarkaš spomenuo Finska nema nijednog naturalizovanog igrača. Tehnički - Jakob Grandison je rođen u Americi i predstavlja naturalizovanog igrača, ali njegova majka je Finkinja. S druge strane Gruzija ima srpskog trenera Aleksandra Džikića koji obavlja zaista nevherovatan posao sa ovom reprezentacijom, a sam tim ima i naturalizovanog košarkaša Kamara Boldvina.