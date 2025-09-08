"To su FIBA gluposti, pogledajte Srbiju": Ergin Ataman nastavlja "rat" na Eurobasketu

Selektor Turske Ergin Ataman bio je oprezan pred četvrtfinale Eurobasketa, ali nije propustio da "pecne" FIBA.

Turska igra protiv Poljske u četvrtfinalu Eurobasketa. Izabranici Ergina Atamana su u osmini finala nadigrali nezgodne Šveđane i izbjegli debakl koji su doživjeli njihovi najveći rivali u borbi za medalju - Srbija i Francuska. Turska je skočila za čak četiri mjesta na FIBA rang listi favorita od starta takmičenja, što je Ataman prokomentarisao u svom stilu.

Njega ne zanimaju nikakve rang liste i prognoze, smatra da se kvalitet i uloga favorita dokazuju na terenu.

"Ne razmišljamo o tome da li smo najbolji ili najgori turski tim, ovdje smo da osvojimo medalju. FIBA voli da pravi takve stvari, rang liste, ali to su gluposti. Realnost je na terenu, i tamo pobjeđujemo. Vidjećemo u narednim utakmicama koje ćemo mjesto zauzeti na kraju Evropskog prvenstva", rekao je Ataman.

Još jednom je govorio o važnosti utakmice protiv Srbije u grupnoj fazi čime su izborili prvo mjesto pred osminu finala Eurobasketa i tako izbjegli Finsku.

"Naravno, pomoglo nam je jer smo završili grupu na prvom mjestu poslije utakmice sa Srbijom. Pogledajte, Srbija je eliminisana od Finske, jer je Finska odigrala sjajnu utakmicu. Dakle, pomoglo nam je da zauzmemo prvo mjesto i plasiramo se u četvrtfinale. Za budućnost, svaka utakmica je drugačija, sutra ćemo se suočiti sa drugim timom, drugom strategijom. Svakako je to veoma važna utakmica za njih, baš kao i za nas, ali borićemo se za pobjedu“, zaključio je Ataman.

Podsjetimo, FIBA je pred početak turnira reprezentaciju Srbije stavila kao glavnog favorita za osvajanje zlatne medalje, dok Turci nisu bili ni u Top 5. To se Atamanu očigledno nije dopalo, pa ne propušta nijednu šansu da isproziva FIBA.