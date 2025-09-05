"Nećete nas zaustaviti, hoću da ovo svi znaju": Ergin Ataman kritikovao sraman potez FIBA

Selektor Turske Ergin Ataman nije zadovoljan terminom osmine finala Eurobasketa, pa je oštro negodovao.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacije Turske je jedna od dvije neporažene ekipe na Eurobasketu i otvoriće osminu finala protiv selekcije Švedske u subotu od 11 časova. Taj termin se nimalo ne dopada selektoru Erginu Atamanu koji je jasno izrazio nezadovoljstvo što njegovi igrači moraju prvi na teren nakon što su odigarli iscrpljujući meč sa Srbijom i izborili prvo mjesto u grupi.

"Ne sviđa mi se nepoštovanje koje je FIBA pokazala prema nama, prema timu koji je grupnu fazu završio neporažen.Moramo da igramo utakmicu ranije sutra u 12 časova. To je smiješno. Ovdje smo 15 dana, a najvažniju utakmicu u nokaut fazi, eliminacionu utakmicu, igramo u 12 časova", rekao je Ataman i dodao kako ih to neće sprečiti na putu ka cilju:

"Svi moraju znati, čak i ako igramo u tri ujutru, niko ne može da da nas zaustavi da stignemo u fazu osvajanja medalja", naglasio je Turčin.

Ergin Ataman expressed his complaints about Turkey's early game in the Round of 16!#Eurobasket



️ Ergin Ataman: "Even if we play three in the morning, nobody can stop our goal to advance to the medal stage"pic.twitter.com/WJ5bYHmcUN — Eurohoops (@Eurohoopsnet)September 5, 2025

Još jednom je ponovio koliko je pobjeda protiv Srbije bila značajna, a sada se okreću novim izazovima.

"U ovom trenutku, samo sanjam o osvajanju medalja. Utakmica protiv Srbije je završena. Sada se fokusiram samo na to da reprezentacija sutra pobijedi Švedsku i plasira se u četvrtfinale", rekao je Ataman.

Turski strateg je već mislima u finalu, a rijetko ko je spreman da daje ovako ambiciozne prognoze, ali Ataman ne bi bio Ataman...

"Vidjeli smo potencijal u našem timu. Zapravo, znam taj potencijal, ali u svim tim utakmicama smo igrali savršeno, odličnu odbranu, u napadu smo igrali jako dobro. Posebno protiv favorita ovog Evropskog prvenstva, Srbije, odigrali smo nevjerovatnu utakmicu. Spremni smo za utakmicu za 16 najboljih i nadam se za četvrtfinale, i za plasman u finale", zaključio je Ataman.

Turska nakon Švedske ide na boljeg iz meča Bosna i Hercegovina i Poljska, dok bi u potencijalnom polufinalu mogli na Grke.