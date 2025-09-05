logo
Luka Dončić zakucao preko oca: Pogledajte kako je Saša završio na posteru

Ponovo spektakl na treningu Slovenije na Eurobasketu

Luka Dončić zakucao preko oca na treningu Slovenije Izvor: X.com/kzs.si

Treninzi Slovenije na Eurobasketu privlače veliku pažnju zbog Luke Dončića (26), a on ne uskraćuje zabavu. Ovog puta je zakucao preko svog oca Saše Dončića (51), funkcionera Košarkaškog saveza Slovenije.

"Ovo je nešto što ne vidite svakog dana", objavio je KS Slovenije u video-klipu koji će sigurno takođe postati viralan.

Luka Dončić je prethodnih dana takođe pravio šou na treninzima, a navijači su bili oduševljeni video-snimkom na kojem se vidi kako pogađa trojku sa staze iza klupe, sa rancem na leđima. Njegov saigrač, bivši košarkaš Zvezde Alen Omić, morao je zbog tog pogotka da radi 50 sklekova.

Ovog puta je Lukina "žrtva" njegov otac, inače bivši košarkaš.

Saša Dončić igrao u Srbiji

Dončić senior je rođen u Sloveniji, u Šempeteru pri Gorici 1974. godine, od oca Srbobrana Dončića iz sela Biča kod Kline na Kosovu i Metohiji. Sašu je karijera vodila od rodne Slovenije do Sloge iz Kraljeva u sezoni 2001/02.

Igrao je do 2010, potom je postao trener, a od 2015. je posvećen svom klubu Iliriji, u kojem je bio trener, a sada direktor. 

Bio je u braku sa Dončićevom majkom Mirjam Poterbin do 2008. godine, kada su se razveli. 

