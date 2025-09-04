Dončić nije slušao himnu Slovenije na Eurobasketu 2025: Otkriveno gdje je Luka bio prije početka meča

Himnu reprezentacije Slovenije slušalo je samo 11 košarkaša, a Luka Dončić je na parket istrčao kada se završila.

Košarkaška reprezentacija Slovenije savladala je Izrael (106:96) u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa 2025, a taj trijumf obezbijedio im je nešto bolju poziciju pred nokaut fazu. Ponovo je impresivan bio Luka Dončić, kojem je samo jedna asistencija falila za novi tripl-dabl učinak, a jedan od najboljih igrača Evrope bio je u centru pažnje i prije početka meča.

Dok su intonirane himne Izraela i Slovenije, Luka Dnčić nije bio na parketu. Na društvenim mrežama počele su spekulacije o tome, "zavrtio" se snimak 11 reprezentativaca Slovenije kako pjevaju himnu, a niko nije bio siguran šta se tačno desilo. Odgovor na pitanje koje je zainteresovalo košarkaške navijače širom Evrope dao je sam Dončić, na kraju meča.

"Zato što sam morao nešto da obavim u toaletu. Ako vas i to zanima, onda ne znam. Ne bih propustio himnu, ali morao sam hitno da odem. Nisam mogao da čekam do poluvremena", rekao je Luka Dončić slovenačkim medijima nakon meča. Stiče se utisak da je pitanje malo uvrijedilo, kao da se naljutio jer su pretpostavili da ne poštuje himnu svoje zemlje.

Pogledajte reakciju:

Luka Dončić on why he missed Slovenian anthem:



"Because I had to do something on the toilet. If you're also interested about that, then I don't know. I wouldn't miss an anthem but I had to go urgent. I couldn't wait until halftime."



Source: Šport TVpic.twitter.com/cb5zigty6K — Luka Updates (@LukaUpdates)September 4, 2025

O tome koliko Luka Dončić poštuje reprezentaciju Slovenije, pa samim tim i himnu te zemlje, stvarno ne treba trošiti riječi. Malo je NBA igrača, posebno njegovog kvaliteta, koji se toliko redovno odazivaju pozivima selektora i sve privatne obaveze ostavljaju po strani kako bi igrali u dresu sa državnim timom.

Uostalom, Dončić je bio najvažniji igrač reprezentacije Slovenije kada su u finalu Evropskog prvenstva 2017. godine savladali Srbiju i osvojili istorijsku zlatnu medalju. Sa Slovenijom je igrao još i na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, Olimpijskim igrama u Tokiju, Svjetskom prvenstvu na Filipinima i Evropskom prvenstvu koje je u toku.