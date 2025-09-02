logo
Luka Dončić odveo Sloveniju u Rigu: Ponovo muka, ali idu u nokaut fazu Eurobasketa

Autor Dragan Šutvić
Luka Dončić i Slovenija će igrati u eliminacionoj fazi prvenstva Evrope.

Eurobasket 2025 Slovenija pobijedila Island Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mučili su se Slovenci 40 minuta sa Islandom, ali su na kraju nekao iščupali pobjedu i ostali u životu na Eurobasketu. Na svim mečevima do sada Island je imao šansu, namučili su Izrael, Belgiju i Poljsku, ali su sve te utakmice kao i ovu izgubili.

Sada je na kraju bilo 87:77 za Slovence, ali u prvom poluvremenu Islanđani su bili samo poen iza rivala. Presudila je treća četvrtina koju su Islanđani dobili sa 13 razlike, a na kraju je Island prišao na pet poena minusa.

Luka Dončić je u prvom poluvremenu brzo napravio tri faula što je držalo Island u igri, a onda kada je napravio četvrti faul na dva minuta do kraja Island je došao na 80:75. Nije to, međutim, na kraju bilo dovoljno za preokret.

Luka Dončić je i ovdje morao da igra 32 minuta i na kraju je sa 26 poena i 7 skokova uz 4 asistencije bio najbolji. Nekadašnji plej Partizana Aleksej Nikolić je dao 17 poena uz 5 skokova, a bivši centar Crvene zvezde Alen Omić je imao 8 poena i 13 skokova. Kod Islanda Hermanson je imao 22, a po 11 poena Gudmundson, Hlinason i Palson.

Sloveniji je ovo druga pobjeda na turniru. Posijle tijesnih poraza od Poljske i Francuske pobijedili su prvo Belgiju, pa sada Island i djeluje da su obezbijedili makar četvrto mjesto u grupi. Ipak ako pobijede Izrael u poslednjem kolu biće u mnogo boljem raspoloženju i imaće malu šansu da budu treći.

Tagovi

košarka Slovenija Luka Dončić Eurobasket 2025 Island

