"Slovenija zavisi od Luke, Srbija nije takva": Svjetski šampion nam objasnio razliku

Legendarni Slovenac tvrdi da postoji velika razlika između Luke Dončića i Nikole Jokića kada igraju za nacionalne timove.

Proslavljeni slovenački košarkaš Peter Vilfan kritikovao je selektora Aleksandra Sekulića i zvijezdu tima Luku Dončića nakon poraza od selekcije Poljske na startu Eurobasketa 105:95. Jednom prilikom uporedio je NBA asove Nikolu Jokića i Luku Dončića kada je istakao da su u pitanju različiti karakteri. A šta je pod tim tačno mislio?

"Orlovi" su pod vođstvom Svetislava Pešića doživjeli veliki neuspjeh na Evropskom prvenstvu 2022. godine kada su ispali u osmini finala od Italije, a prethodno su odigrali perfektnu grupnu fazu. Tada su se na udaru našli Jokić i Micić od kojih se očekivalo da povuku Srbiju ka medalji, ali to se nije desilo.

Čak je dio javnosti komentarisao da Jokić nije dao sve od sebe na tom prvenstvu, Vilfan se sa tim nije složio i pojasnio je koje su uloge Nikole i Luke u nacionalnim timovima.

"Oni jesu karakterno različiti igrači, ali da sad neko kaže da Jokić nije dao sve od sebe, ja se sa time ne slažem. On je takav kakav je. Ako on nije direktno taj koji je vođa, koji ostale motiviše, koji ih za sobom povuče, ekipa mora da nađe igrača koji će to da učini. Ako je to sada bio Vasilije Micić, a njemu to nije uspjelo u ovoj utakmici, možda je to problem?", rekao je Vilfan za MONDO tokom Eurobasketa 2022. godine.

Svjetsko prvenstvo u Manili 2023.

Naredne godine, Jokić je uzeo pauzu i nije ga bilo na Svjetskom prvenstvu 2023. godine kada je srpska selekcija slavila srebrnu medalju. Tada nam je Vilfan govorio o razlikama u igri Srbije i Slovenije, a u tom momentu je glavna figura Srbije bio kapiten Bogdan Bogdanović.

"Slovenija i Srbija su različiti timovi. U igri Slovenije sve zavisi od Luke Dončića. Ako se on iznervira, ako on izgubi fokus, onda to izgubi i pola naše ekipe. Luka je toliko važan za nas da sve zapravo polazi od njega. Srbija je drukčija. Imate Bogdanovića koji je odličan i ja sam prije utakmice rekao da će Bruks da čuva Bogdanovića, ali kao prvo neće biti kod Bruksa tog motiva kao kada je znao da će da čuva Dončića. Kao drugo Bogdanović je drugačiji igrač, on nije skroz na lopti, on se i otkriva, kada dobije loptu odmah je spreman da šutira, to su potpuno različiti tipovi igrača. A druga stvar je što imate širi fond igrača. Srbija u ovom trenutku ima osam, devet ili deset igrača koji mogu da uđu i obave zadatak koji se od njih traži. Slovenija toga nažalost nema u ovom trenutku", rekao je Slovenac tokom Svjetskog prvenstva u Manili.

Ko je Peter Vilfan?

Bio je član reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u košarci 1978. godine u Manili. Primljen je u Kuću slavnih slovenačkih sportista 2013. godine. Tokom klupske košarkaške karijere Vilfan je igrao za Maribor, Jugoplastiku, Olimpiju i Partizan.