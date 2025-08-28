logo
Luka Dončić bijesan trčao ka sudiji: Sočno opsovao kad je dobio po rukama

Luka Dončić bijesan trčao ka sudiji: Sočno opsovao kad je dobio po rukama

1

Luka Dončić je bio bijesan na sudije meča sa Poljskom kada je dobio po rukama pri jednoj kontri, a ništa nije svirano.

Luka Dončić psovao sudiji Izvor: Arena Sport 1

Luka Dončić je dao prvih 12 od 20 poena Slovenije, ali po običaju nije imao podršku svojih saigrača. Trudio se ipak da ne bude nervozan, ali mu je u trećoj četvrtini "pukao film". Kada mu nije sviran faul u jednom napadu krenuo je ka sudijama! 

Povukao je u tranziciji napad najbolji košarkaš Slovenije, ali je Poljska uspjela da se vrati. Pokušao je da se digne na šut, a nakon jasnog kontakta nije mu sviran faul. Pogledajte tu situaciju i Lukinu reakciju: 

Kontakt je postojao, a Luka koji je inale poznat po čestim raspravama sa sudijama nije izdržao. Prvo je potrčao ka najbližem arbitru, a zatim je otrčao ka selektoru Aleksandru Sekuliću

Kada se okrenuo vidjelo se i da je sočno opsovao, a onda mu je sudija dodijelio tehničku. Nakon toga nije prestajala klupa Slovenije sa pridužbama, pa je i Sekulić uskoro dobio tehničku. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Pogledajte

00:44
Luka Dončić jurio na sudije na Eurobasketu
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Slovenija Poljska Luka Dončić

Gibon

Opet lakrdija u režiji FIBA sudija...ovo je i više nego smiješno koliko su navijali za Poljake....Sm.će iz Letonije i kupljeni Turčin...

