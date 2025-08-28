Luka Dončić je bio bijesan na sudije meča sa Poljskom kada je dobio po rukama pri jednoj kontri, a ništa nije svirano.
Luka Dončić je dao prvih 12 od 20 poena Slovenije, ali po običaju nije imao podršku svojih saigrača. Trudio se ipak da ne bude nervozan, ali mu je u trećoj četvrtini "pukao film". Kada mu nije sviran faul u jednom napadu krenuo je ka sudijama!
Povukao je u tranziciji napad najbolji košarkaš Slovenije, ali je Poljska uspjela da se vrati. Pokušao je da se digne na šut, a nakon jasnog kontakta nije mu sviran faul. Pogledajte tu situaciju i Lukinu reakciju:
Luka Dončić bijesan trčao ka sudiji: Sočno opsovao kad je dobio po rukama
Kontakt je postojao, a Luka koji je inale poznat po čestim raspravama sa sudijama nije izdržao. Prvo je potrčao ka najbližem arbitru, a zatim je otrčao ka selektoru Aleksandru Sekuliću.
Kada se okrenuo vidjelo se i da je sočno opsovao, a onda mu je sudija dodijelio tehničku. Nakon toga nije prestajala klupa Slovenije sa pridužbama, pa je i Sekulić uskoro dobio tehničku. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu: