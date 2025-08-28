Bećiragić sretan zbog pobjede, ali upozorio: Protiv Španije ne smije biti padova u igri

Adis Bećiragić govorio je nakon pobjede protiv Kipra. Selektor BiH nije krio zadovoljstvo nakon uvjerljivog starta Eurobasketa, ali je poslao i upozorenje

Izvor: FIBA

Reprezentacija BiH je ubjedljivom pobjedom započela Eurobasket. Sa 27 poena razlike „nastradao“ je domaćim turnira, ekipa Kipra, a selektor Adis Bećiragić svjestan je da „zmajevi“ moraju ispraviti greške koje su večeras pravili.

"Imali smo perioda kada smo igrali dobro, ali i trenutaka kada smo gubili kontrolu. Ipak, na kraju smo sretni zbog pobjede. Ovo je Eurobasket, ovdje svi igraju i svaka ekipa ima kvalitet. Gledaćemo da ispravimo greške koje smo pravili i ne smijemo sebi dozvoliti da nam se ponavljaju", rekao je Bećiragić.

Selektor se nakon toga malo i našalio...

"Igraćemo zonski presing 1-3-1 po cijelom terenu, neka Španci znaju... naravno, šalim se. Imamo dva načina igre, onaj koji želimo igrati i onaj koji moramo igrati. Vidjećemo koji ćemo izabrati", dodao je on.

Ipak, kada je govorio o Gruziji, uozbiljio se i kritikovao one koji su potcijenili ovu reprezentaciju.

"Mnogi ljudi u BiH nažalost, nisu svjesni koliko je Gruzija dobra ekipa. Mnogi su se pravili pametni, kao, dobićemo Gruziju sigurno. Ne znajući da imaju dva NBA igrača, najboljeg krilnog centra u Evroligi i odličnog Amerikanca. Možda imaju kraći roster, ali i petorku koja može igrati sa svima u Evropi. Naša grupa je i večeras pokazala da se ne može igrati bez koncentracije i dobre odbrane. Vidjećemo šta će biti protiv Španije i nadam se da ćemo igrati puno bolje. Sa ovakvim padovima neće se to desiti", dodao je on.

Selektor Bećiragić se za kraj zahvalio navijačima i pozvao ih da budu i na ostalim utakmicama uz reprezentaciju i da budu još glasniji jer je, kako kaže, reprezentaciji potrebna njihova pomoć.