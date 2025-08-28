Košarkaška reprezentacija BiH danas protiv Kipra igra prvi meč na ovogodišnjem Eurobasketu.

Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odigrati prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu. Protivnik će biti jedan od domaćina - ekipa Kipra.

„Zmajevi“ su u Limasol stigli oslabljeni neigranjem Džanana Muse i Egzejvijera Kastanede koji su otpali sa spiska u posljednji čas. Ipak, izabranici Adisa Bećiragića nakon slabog starta priprema, upisali su dva sigurna trijumfa protiv Velike Britanije i Belgije pa svakako da optimizma u taboru „zmajeva“ ne manjka.

Dan prije utakmice, selektor Adis Bećiragić odradio je prvu konferenciju za novinare po dolasku na prvenstvo Evrope.

"Veoma smo srećni što smo ovdje, jer smo imali veoma težak put (kvalifikacije protiv Hrvatske i Francuske, op.a.). Takođe, mogu da kažem da smo 2022. godine imali najtežu grupu, a to je slučaj i ovog puta", rekao je Bećiragić.

Podsjetimo, BiH je tada bila u grupi sa Slovenijom, Njemačkom, Francuskom, Litvanijom i Mađarskom, u a u takvoj konkurenciji, uz omjer 2-3, zauzela je peto mjesto i nije izborila nastup u nokaut fazi.

Zbog već pomenutog izostanka Muse, logu lidera tima mora da preuzme Jusuf Nurkić.

"Nakon što je Musa otpao, taj teret je još više na ramenima Nurkića. Vjerujem da on to shvata i prihvata veoma dobro. Sada je još iskusniji nego prije tri godine i veoma sam srećan što ga imamo na raspolaganju", istakao je Bećiragić u najavi meča.

Košarkaši BiH će se u subotu, od 20.30 časova, u drugom kolu sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.

Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.

Plasman u narednu fazu izboriće ekipe koje se nađu od prvog do četvrtog mjesta na tabeli.

