UŽIVO BIH - KIPAR: "Zmajevi" sjajno otvorili meč! 1

Košarkaška reprezentacija BiH danas protiv Kipra igra prvi meč na ovogodišnjem Eurobasketu.

zmajevi Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odigrati prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu. Protivnik će biti jedan od domaćina - ekipa Kipra.

„Zmajevi“ su u Limasol stigli oslabljeni neigranjem Džanana Muse i Egzejvijera Kastanede koji su otpali sa spiska u posljednji čas. Ipak, izabranici Adisa Bećiragića nakon slabog starta priprema, upisali su dva sigurna trijumfa protiv Velike Britanije i Belgije pa svakako da optimizma u taboru „zmajeva“ ne manjka.

Dan prije utakmice, selektor Adis Bećiragić odradio je prvu konferenciju za novinare po dolasku na prvenstvo Evrope.

"Veoma smo srećni što smo ovdje, jer smo imali veoma težak put (kvalifikacije protiv Hrvatske i Francuske, op.a.). Takođe, mogu da kažem da smo 2022. godine imali najtežu grupu, a to je slučaj i ovog puta", rekao je Bećiragić.

Podsjetimo, BiH je tada bila u grupi sa Slovenijom, Njemačkom, Francuskom, Litvanijom i Mađarskom, u a u takvoj konkurenciji, uz omjer 2-3, zauzela je peto mjesto i nije izborila nastup u nokaut fazi.

Zbog već pomenutog izostanka Muse, logu lidera tima mora da preuzme Jusuf Nurkić.

"Nakon što je Musa otpao, taj teret je još više na ramenima Nurkića. Vjerujem da on to shvata i prihvata veoma dobro. Sada je još iskusniji nego prije tri godine i veoma sam srećan što ga imamo na raspolaganju", istakao je Bećiragić u najavi meča.

Košarkaši BiH će se u subotu, od 20.30 časova, u drugom kolu sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.

Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.

Plasman u narednu fazu izboriće ekipe koje se nađu od prvog do četvrtog mjesta na tabeli.

Prenos pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Autor Haris Krhalić
17:32

7' Nurkić - 16:10

Nurkić je pogodio jedno slobodno bacanje, a sada će na klupu umjesto njega Kamenjaš na terenu.

17:30

7' Roberson, Vrabac i Kamenjaš u igri

17:30

7' Trojka Simica! 15:10

Nakon serije promašaja Atić je pogodio šut za dva poena, nakon čega je Simic uzvratio trojkom.

17:28

5' Poentira Tikas - 13:7

17:28

5' Promašaj Stilijanua, pa izgubljena lopta "zmajeva"

17:26

5' Čelendž i Bećiragića

Lopta ostaje za Kipar. 

17:25

5' Uspješan čelendž selektora Kipre

Sudije su dodijelile napad za BiH, ali su nakon gledanja snimka promijenile odluku.

17:22

4' Ide trojka Nurkića 

I Jusuf Nurkić postigao je trojku, odmah je istom mjerom uzvratio Simic - 13:5!

17:21

3' Prvi poeni za Kipar

Pasialis pogađa za dva. U nastavku Atić promašuje šut za tri poena.

17:19

3' Trojka Lazića - 10:0

Kiprani sve promašuju, dok s druge strane reprezentativce BiH odlično služi šut na početku meča. Selektor Kipra bio je primoran da zove tajm-aut.

17:18

2' Poeni i za Nurkića - 7:0

17:18

1' Trojka Alibegovića - 5:0

17:17

1' Prvi poeni za BiH

Prve poene na utakmici postigao je Gegić - 2:0 za BiH.

17:16

1' Počinjemo!

Prvi napad za BiH

17:14

Startne petorke

BiH: Nurkić, Alibegović, Atić, Gegić i Lazić

Kipar: Simic, Pasialis, Tikas, Derel Vilis, Stilijanu

17:08

Sve spremno za početak

16:15

Kiprane smo dobili dva puta

"Zmajevi" su u kvalifikacijama za Eurobasket bili smješteni upravo u grupi sa Kiprom, a "zmajevi" su u dva navrata ubjedljivo slavili. Ipak, selektor Adis Bećiragić upozorava:

“Dobili smo ih dva puta velikom razlikom i to me malo brine. Moramo sada ući ozbiljno, svaka nova utakmica je izazov. Možemo dobiti, a možemo i izgubiti i prema svakom protivniku ćemo imati respekt. Igraćemo sa malo većom petorkom da preuzimamo, da imao agresivniju odbranu. Moraćemo promijeniti stil igre, toga su igrači svjesni. Dosta toga će zavisiti i od Džona Robersona, mogli bi imati dvije vrste petorke”.

Izvor: Promo/KS BiH

16:13

Posljednji trening

16:11

Dobro došli

Ostanite uz Mondo i pratite prenos utakmice BiH - Kipar.

BL

Srce je za orlove, ali sretno zmajevi.

