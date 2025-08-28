Košarkaška reprezentacija BiH danas protiv Kipra igra prvi meč na ovogodišnjem Eurobasketu.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će odigrati prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu. Protivnik će biti jedan od domaćina - ekipa Kipra.
„Zmajevi“ su u Limasol stigli oslabljeni neigranjem Džanana Muse i Egzejvijera Kastanede koji su otpali sa spiska u posljednji čas. Ipak, izabranici Adisa Bećiragića nakon slabog starta priprema, upisali su dva sigurna trijumfa protiv Velike Britanije i Belgije pa svakako da optimizma u taboru „zmajeva“ ne manjka.
Dan prije utakmice, selektor Adis Bećiragić odradio je prvu konferenciju za novinare po dolasku na prvenstvo Evrope.
"Veoma smo srećni što smo ovdje, jer smo imali veoma težak put (kvalifikacije protiv Hrvatske i Francuske, op.a.). Takođe, mogu da kažem da smo 2022. godine imali najtežu grupu, a to je slučaj i ovog puta", rekao je Bećiragić.
Podsjetimo, BiH je tada bila u grupi sa Slovenijom, Njemačkom, Francuskom, Litvanijom i Mađarskom, u a u takvoj konkurenciji, uz omjer 2-3, zauzela je peto mjesto i nije izborila nastup u nokaut fazi.
Zbog već pomenutog izostanka Muse, logu lidera tima mora da preuzme Jusuf Nurkić.
"Nakon što je Musa otpao, taj teret je još više na ramenima Nurkića. Vjerujem da on to shvata i prihvata veoma dobro. Sada je još iskusniji nego prije tri godine i veoma sam srećan što ga imamo na raspolaganju", istakao je Bećiragić u najavi meča.
Košarkaši BiH će se u subotu, od 20.30 časova, u drugom kolu sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.
Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.
Plasman u narednu fazu izboriće ekipe koje se nađu od prvog do četvrtog mjesta na tabeli.
7' Nurkić - 16:10
Nurkić je pogodio jedno slobodno bacanje, a sada će na klupu umjesto njega Kamenjaš na terenu.
7' Roberson, Vrabac i Kamenjaš u igri
7' Trojka Simica! 15:10
Nakon serije promašaja Atić je pogodio šut za dva poena, nakon čega je Simic uzvratio trojkom.
5' Poentira Tikas - 13:7
5' Promašaj Stilijanua, pa izgubljena lopta "zmajeva"
5' Čelendž i Bećiragića
Lopta ostaje za Kipar.
5' Uspješan čelendž selektora Kipre
Sudije su dodijelile napad za BiH, ali su nakon gledanja snimka promijenile odluku.
4' Ide trojka Nurkića
I Jusuf Nurkić postigao je trojku, odmah je istom mjerom uzvratio Simic - 13:5!
3' Prvi poeni za Kipar
Pasialis pogađa za dva. U nastavku Atić promašuje šut za tri poena.
3' Trojka Lazića - 10:0
Kiprani sve promašuju, dok s druge strane reprezentativce BiH odlično služi šut na početku meča. Selektor Kipra bio je primoran da zove tajm-aut.
2' Poeni i za Nurkića - 7:0
1' Trojka Alibegovića - 5:0
1' Prvi poeni za BiH
Prve poene na utakmici postigao je Gegić - 2:0 za BiH.
1' Počinjemo!
Prvi napad za BiH
Startne petorke
BiH: Nurkić, Alibegović, Atić, Gegić i Lazić
Kipar: Simic, Pasialis, Tikas, Derel Vilis, Stilijanu
Sve spremno za početak
Kiprane smo dobili dva puta
"Zmajevi" su u kvalifikacijama za Eurobasket bili smješteni upravo u grupi sa Kiprom, a "zmajevi" su u dva navrata ubjedljivo slavili. Ipak, selektor Adis Bećiragić upozorava:
“Dobili smo ih dva puta velikom razlikom i to me malo brine. Moramo sada ući ozbiljno, svaka nova utakmica je izazov. Možemo dobiti, a možemo i izgubiti i prema svakom protivniku ćemo imati respekt. Igraćemo sa malo većom petorkom da preuzimamo, da imao agresivniju odbranu. Moraćemo promijeniti stil igre, toga su igrači svjesni. Dosta toga će zavisiti i od Džona Robersona, mogli bi imati dvije vrste petorke”.Izvor: Promo/KS BiH
Posljednji trening
Dobro došli
