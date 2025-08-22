"Apsolutno nije pošteno": Nurkić bijesan zbog meča BiH sa Srbijom

Jusuf Nurkić je istakao da tajming za meč Bosne i Hercegovine sa Srbijom nije bio dobar, a naglasio je i da nije zadovoljan odnosom javnosti prema nacionalnom timu.

Selekcija Bosne i Hercegovine ne izgleda dobro pred Eurobasket. Na samom početku priprema krenuli su da pljušte otkazi selektoru Adisu Bećiragiću, a poslije ubjedljivog poraza protiv Srbije u Beogradu (126:89) samo je krenulo na gore. Nastavilo se sa povredama Kastanede i Muse, a sada je Jusuf Nurkić dao svoj sud o stanju nacionalnog tima.

Na kraju se jedva skupilo 12 košarkaša posle brojnih otkaza, povreda i problema, a selektor Adis Bećiragić je čak u jednom momentu rekao da Jusuf Nurkić "jedva trči". Sada je u razgovoru za "N1" Nurkić prvo dao osvrt na meč sa Srbijom.

"Kao i svake pripreme, uvijek postoje razni faktori koji mogu uticati na sve - povrede, putovanja, ritam treninga. Mislim da nije bilo objektivno igrati utakmicu sa Srbijom odmah nakon dolaska, praktično direktno iz aviona, bez ijednog timskog treninga", rekao je Nurkić za "N1".

I ranije je bilo komentara oko meča sa Srbijom i organizacije selekcije Bosne i Hercegovine, a sada je uporedio Nurkić odnos slovenačke i bh. javnosti prema mečevima sa srpskim nacionalnim timom.

"Nije mi bilo u interesu da dajem bilo kakve izjave i da unosim novi talas negativnosti u reprezentaciju, iako to apsolutno nije pošteno. Previše je interesa i loših namjera.Na primjer, utakmica sa Srbijom - kako smo otišli i izgubili. Slovenija je sinoć izgubila na vrlo sličan način, da ne kažem isti, a kod nas se pisalo u fazonu 'sve je u redu'. Nije isti kriterijum za sve. Razumijem našu volju i želju za nekim klikovima, ali jednog dana će se i ovo posložiti u reprezentaciji i savezu. Radićemo na tome da odnos igrača, navijača i saveza bude što ispravniji. Sve u svemu, nije u redu, ali ne mogu da kontrolišem šta će ko da piše. Moje je da igram i dam sve od sebe - i to ću apsolutno da radim."

Sada se oglasio Nurkić i o odnosu sa selektorom. Ranije je sve najljepše govorio Bećiragić, a sada je rekao da "Nurkić jedva trči". Ne djeluje da se to previše svidjelo NBA centru...

"Sada je to još kontradiktornije nego ikad. Moj posao je da budem profesionalan - nevezano da li mi se sviđa odluka trenera, stručnog štaba ili saigrača. Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučio u životu jeste da vam se odluka može sviđati ili ne, ali je morate poštovati ako želimo nešto da uradite", rekao je Nurkić.

