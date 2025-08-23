Henri Domerkant se javio i rekao da je uz Svetislava Pešića i njegov tim sve moguće na Eurobasketu.

Izvor: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Henri Domerkant je sada pomoćni trener u taboru Čikago Bulsa, a svojevremeno je bio prvi naturalizovani košarkaš selekcije Bosne i Hercegovine. Bek raskošne evropske karijere koji je igrao za Karšijaku, Efes, Olimpijakos, Montepaski, Uniks i Galatasaraj od 2017. je trener, a nakon staža u razvojnoj ligi sada je u prvom timu Čikago Bulsa.

On je 2005. godine uzeo državljanstvo BIH i igrao je 2005. i 2011. na Eurobasketu za BIH i tu je stekao brojne prijatelje.

"Bilo je puno dobrih momaka sa kojima sam igrao. Sjećam se kada je Mirza (Teletović) bio mlad, a kada sam se vratio već je postao zvijezda. Damir Mršić je bio veliko ime u Turskoj kada sam počinjao i bilo je posebno da igram sa njim i vidim njegov pristup igri. Voleo sam žilavost Kenana Bajramovića, a znao sam da odem da jedem palačinke s Feliksom Kojadinovićem. Dobro sam se provodio s mnogim igračima. Jasmin Hukić me mnogo naučio. Lista je duga… Ratko Varda je bio lud kad si s njim izlazio u noćni klub. Bilo je to lijepo vijreme i naučio sam mnogo od tih momaka", rekao je Henri Domerkant u intervjuu za "N1".

Sada je na njegovom mjestu, na mjestu naturalizovanog košarkaša u selekciji Bosne i Hercegovine Džon Roberson. On je u posljednji čas zamenio povređenog Ksavijera Kastanedu.

"Mislim da treba da se potrudi da se uklopi van terena, to će mu to pomoći i na terenu. Košarka je timski sport, ali košarka je košarka. Ako samo pokušaš da odigraš pravu akciju i da vodiš primjerom, mislim da su to stvari koje će mu pomoći da ode daleko", istakao je on.

Zna Pešića itekako

Vidi opis Bivši reprezentativac BiH se javio iz NBA: Govorio o šansama Srbije na Eurobasketu i "zmajevima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Kada je igrao za Dinamo iz Moskve u sezoni 2007/08 radio je sa selektorom Srbije Svetislavom Pešićem. Sada vjeruje u uspjeh Srbije. Kada su ga pitali da li Srbija može do titule rekao je: "Pa, naravno. Igrao sam za trenera Srbije, Pešića u Dinamu iz Moskve. On ima dugu istoriju pobjeda. Kao što sam rekao, ima puno opasnih timova, jako talentovanih timova."

I dalje je "Haj'mo Bosno, Bosno, Bosno, haj'mo Hercegovino"

Izvor: Fot. Wojciech Figurski / 058spor / Zuma Press / Profimedia

Bh. javnost ga je prihvatila kao svog, a on je ostao povezan sa zemljom koju prije nije poznavao.

"Trudim se pratiti šta rade. Naravno, neke igrače iz NBA imao sam priliku gledati. Prije par godina obraćao sam pažnju na to šta radi Musa (Džanan). Naravno, Nurkić (Jusuf) – volim ga gledati, talentovan, visok. I uvijek sam nekako iz pozadine pratio ekipu i navijao za njih. I dalje je 'Haj'mo Bosno, Bosno, Bosno, haj'mo Hercegovino', znate cijenim to što sam bio dio njih, što sam igrao za njih. Tako da i dalje radim šta mogu da ih pratim. U ovom trenutku mnoge igrače ne poznajem, pa ne mogu imati neko snažno mišljenje šta će uraditi. Naravno, nadam se da će se dobro pripremiti i da će izaći na teren i boriti se", poručio je nekadašnji reprezentativac BiH.