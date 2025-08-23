Košarkaši BiH u posljednjoj provjeri pred Eurobasket savladali Belgiju

"Zmajevi" sigurni protiv Belgije, slijedi Evropsko prvenstvo.

Izvor: Oslobođenje/Damir Deljo

Košarkaška reprezentacija BiH upisala je sigurnu pobjedu u posljednjoj provjeri pred Eurobasket 2025. „Zmajevi“ su u Skenderiji savladali Belgiju rezultatom 90:74.

Ako izuzmemo prvih 10 minuta, „zmajevi“ niti u jednom trenutku meču nisu doveli u pitanje pobjedu.

BIH – BELGIJA 90:74 (20:22, 29:12, 22:20, 19:20)

U prvoj četvrtini vidjeli smo ujednačenu igru, a „zmajevi“ su većim dijelom imali blagu prednost. Belgija je prvi put povela pri rezultatu 16:18, a gosti su na prvu pauzu otišli sa +2 (20:22).

Reprezentacija BiH prednost vraća odmah na startu, a dvije vezane trojke pogodio je Edin Atić za 26:22. Nakon toga Kamenjaš zakucava za +6. Tri i po minute prije kraja druge četvrtine Nurkić pogađa trojku za dvocifrenu prednost „zmajeva“ – 40:28.

Isti igrač zakucavanjem postavio je konačan rezultat prvog poluvrema – 49:34.

Nastavila je reprezentacija BiH u istom ritmu i na otvaranju drugog poluvremena, a nakon poena Vrabca sa linije slobodnih bacanja prednost je porasla na 23 poena (65:42).

Gosti su do kraja ove dionice uspjeli malo da smanje zaostatak, pa se u posljednjih 10 minuta ušlo sa rezultatom 71:54.

Uslijedila je nešto slabija igra „zmajeva“, pa su Belgijanci uspjeli da priđu na 12 poena zaostatka zbog čega je Adis Bećiragić bio prisiljen da zove tajm-aut.

Uspjela je Belgija da priđe i na -11, ali su se nakon toga reprezentativci BiH probudili i ponovo se vratili na 20 poena prednosti. Na kraju je bilo 16 poena prednosti za „zmajeve“ koji nakon silinih problema sa povredama u dobro raspoloženju putuju na Evropsko prvenstvo.

Prvo ime susreta bio je Jusuf Nurkić sa 25 poena, dok je Kenan Kamenjaš postigao 19. Edin Atić utakmicu je završio sa 15 poena dok je Adin Vrabac imao dva poena manje.

Podsjećamo, "zmajevi" će igrati u Grupi C u Limasolu, gdje će odmjeriti snage sa reprezentacijama Španije, Italije, Grčke, Gruzije i Kiprom.

Raspored mečeva BiH na Eurobasketu:

BiH - Kipar (28. avgust, 17.15)

BiH - Španija (30. avgust, 20.30)

BiH - Italija (31. avgust, 20.30)

BiH - Grčka (2. septembar, 14.00)

BiH - Gruzija (4. septembar, 14.00)

Plasman u sljedeću fazu takmičenja izboriće najbolje četiri reprezentacije iz svake grupe, a u slučaju da "zmajevi" prođu dalje, igrali bi u osmini finala sa nekom od ekipa iz grupe D u kojoj se nalaze Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija i Island.