Adis Bećiragić odredio 12 igrača koji će predstavljati BiH na Eurobasketu!

Autor Haris Krhalić
0

Povrede oslabile "zmajeve".

Jusuf Nurkić Izvor: FIBA

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu (23. avgust, 18 časova) na parketu dvorane Mirza Delibašić odigraće prijateljsku utakmicu protiv Belgije.

Meč je ujedno posljednja provjera za „zmajeve“ uoči puta na Kipar i nastupa na Eurobasketu.

U duelu s Belgijom igraće postava koju je selektor Adis Bećiragić odredio da predstavlja našu zemlju na predstojećem Evropskom prvenstvu, a koju čine igrači: Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, Džon Roberson i Tarik Hrelja.

Ulaznice za posljednju provjeru za Eurobasket se prodaju po cijenama od 20 i 30 KM u prostorijama KS BiH i na platou KSC Skenderija, kao i na online platformi event.ba.

