Novi šok za "zmajeve": Džanan Musa ne ide na Eurobasket!

Katastrofalne vijesti za "zmajeve".

Džanan Musa neće biti u timu Adisa Bećiragića na predstojećem Eurobasketu 2025, zvanično je potvrdio ovaj košarkaš.

"Dragi navijači, ovim putem želim da obavijestim vas i javnost da radi zdravstvenih razloga nažalost neću biti u mogućnosti da pomognem momcima na predstojećem Euru. Prvi put se susrećem sa ovakvim stvarima i sigurno da nije nimalo lako prolaziti kroz ovo. Medicinski tim je svakako upoznat sa svim detaljima. Prije par dana sam imao operaciju u Minhenu te će oporavak trajati nekoliko dana duže nego je planirano. Očekivanja su bila i ostaju ogromna i naporan put do plasmana. Siguran sam da će momci iznijeti teret kako i dolikuje. Svim srcem sam uz njih i siguran sam da će biti još mnogo prvenstava na kojima ćemo ići kao jedinstven tim. Tim koji daje sve za našu Domovinu", napisao je Musa.

Podsjećamo, Musa je prije nekoliko dana podvrgnut operaciji nakon koje je bilo jasno da je nastup na Eurobasketu pod znakom pitanja, no sada je dilema definitivno riješena.

Ranije danas KS BiH je saopštio kako na Eurobasket neće ni Egzejvier Kastaneda, a umjesto njega pozvan je Džon Roberson.