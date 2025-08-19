"Zmajevi" u subotu završavaju pripreme za Eurobasket: Belgija protivnik u generalnoj probi pred put na Kipar

BiH i Belgija sastaće se prvog dana vikenda u Skenderiji.

Izvor: KS BiH

Košarkaška reprezentacija BiH odrađuje posljednje dane pripremnog perioda za predstojeći Eurobasket.

"Zmajevi" su do sada odigrali šest kontrolnih utakmica. U prve četiri su doživjeli poraze – dva puta od Kine (90:70, 75:72) Srbije (126:89), a potom i Crne Gore (90:102).

Posljednja dva meča, na turniru u Belgiji, odrađena su trijumfalno. Prvo je ubjedljivo savladana Velika Britanija (103:73), a potom i domaćin (60:73), sa kojim će izabranici Adisa Bećiragića odraditi i posljednju provjeru pred polazak na kontinentalno košarkaško prvenstvo.

BiH i Belgija će snage odmjeriti u subotu, 23. avgusta, od 18.00 časova u "Skenderiji", saopšteno je iz Košarkaškog saveza BiH.

Sve mečeve grupne faze na Eurobasketu 2025 BiH će odigrati u Limasolu (Kipar). Prvi je zakazan za 28. avgust, kada će za protivnika, sa početkom u 17.15 časova, imati upravo domaćina.

Dva dana kasnije, od 20.30 časova, BiH će se sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.

Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.

Timovi koji budu plasirani od prve do četvrte pozicije izboriće mjesto u nokaut fazi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)