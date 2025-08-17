"Zmajevi" slavili u Ostendeu: Nakon Velike Britanije, BiH savladala i domaću Belgiju

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je drugu pobjedu u belgijskom Ostendeu u okviru priprema za Eurobasket.

Izvor: YouTube - printscreen

Nakon ubjedljive pobjede protiv Velike Britanije sa 30 razlike, izabranici Adisa Bećiragića bez povrijeđenog Džanana Muse bez većih problema su savladali domaću selekciju Belgije.

BELGIJA - BiH 60:73 (17:17, 15:27, 15:13, 13:16)

U prvoj četvrtini domaći košarkaši su stekli šest poena prednosti, ali su "zmajevi" uspjeli da prvi period okončaju neriješenim rezultatom 17:17.

Početkom drugog kvartala, BiH je dodala gas i stekla prednost, koju je postepeno povećavala, da bi poenima Jusufa Nurkića razlika prvi put porasla na dvocifrenu (29:39).

Belgijanci su pokušali da smanje prije isteka poluvremena, ali su promašivali napade, što je kažnjavala BiH i na odmor otišla sa prednošću od "plus 12" (32:44).

"Zmajevi" su na startu trećeg perioda otišli na "plus 15", a potom su pokušavali belgijski košarkaši da uhvate rezultatski priključak, ali nisu uspjeli da spuste na jednocifrenu razliku prije odlučujućih 10 minuta.

Desetak razlike održavali su bh. košarkaši i u posljednjem periodu bez većih problema a kad je razlika narasla ponovo na "plus 15" (55:70) tri minuta prije kraja, bilo je jasno da će zabilježiti pobjedu u Ostendeu.

Strijelci BiH: Nurkić 15, Alibegović 21, Atić 4, Gegić 6, Lazić 9, Arslanagić 4, Halilović, Penava, Hrelja, Vrabac 8, Castaneda, Kamenjaš 6.

Najefikasniji u bh. reprezentaciji bili su Amar Alibegović sa 21 poenom i Jusuf Nurkić sa 15 pogodaka, dok je kod belgijske selekcije prvo ime bio Hans Vanvijn sa 12 koševa.

"Zmajevi" se u ponedjaljak vraćaju u Sarajevo, gdje nastavljaju pripreme za nastup na predstojećem Eurobasketu.

U dosadašnjem dijelu priprema bh. reprezentacija je odigrala pet pripremnih utakmica, a uz pobjedu nad Britancima, poražena je od od Srbije, Crne Gore, te dva puta od Kine.

Eurobasket počinje 27. augusta, a BiH će se takmičiti u grupi sa domaćinom Kiprom, Grčkom, Italijom, Španijom i Gruzijom.

(MONDO)