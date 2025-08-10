Bećiragić traži agresivnost: Ako to ne riješimo biće "brico me nije dobro ošišao", "sunce sijalo"...

"Moramo igrati agresivnije odbranu, ja to ne mogu sa 56 godina, zna se ko treba", rekao je selektor BIH Adis Bećiragić poslije poraza od Crne Gore

Izvor: FIBA

Reprezentacija BiH upisala je četvrti poraz u isto toliko pripremnih mečeva pred Eurobasket.

Bolji od „zmajeva“ u nedjelju uveče bili su reprezentativci Crne Gore koji su u Sarajevu slavili 102:90, nakon čega je selektor BIH Adis Bećiragić apostrofirao nedostatak agresivnosti njegov ekipe.

"Agresivna igra, istrčavanje kontranapada...mi ne možemo nikako to da isprovociramo. S nekim petorkama to uspijemo, ali onda se smanji talenat u napadu...kad se poveća talenat u napadu, onda se smanji agresivnost. Morat ćemo na neki način što prije shvatiti u čemu je problem. Mi ne možemo nikoga dobiti ako ne budemo agresivni. Ako uspijemo riješiti taj problem, biće puno bolje, a ako ne uspijemo, uvijek ćemo tražiti izgovore kod nekog drugog, brico me nije dobro ošišao, sunce sijalo, kiša padala i slične stvari, a onda ćemo primiti 155 poena 2 na 0, da tako kažem", rekao je Bećiragić.

Nije selekcija BIH prikazala neku timsku igru tokom pripremnih mečeva, ali to ne brine Bećiragića.

"Ne sekira me nedostatak timske igre, imamo smanjen broj treninga gdje smo zajedno. Castaneda još ne trenira, tek je počeo igrati 5 na 5 prije dva dana, Nurkić je van forme, ne možemo puno da trči. Sve to treba "uglaviti" u ekipu koja je dvije godine igrala zajedno, treba tu i strpljenja i rada, to je težak posao. Moramo znati šta hoćemo da radimo, ako se ne budemo trudili da igramo odbranu, ako budemo razmišljali da smo talentovani, pa ćemo dati koš, moramo ubijediti igrače šta je bitno. Vidjećemo hoćemo li uspjeti", poručio je selektor zmajeva, prenosi "Sport1".

"Čovjek prije svega treba da detektuje problem, mi ga znamo. Treba da pronađe rješenje za taj problem i treće, što je najvažnija stvar, treba ti snaga i volja da to riješiš. Problem je jednostavan, nismo agresivni, primamo veliki broj laganih poena. Moramo igrati agresivnije odbranu, ja to ne mogu sa 56 godina, zna se ko treba. Mislim da su oni svjesni, ako ne budu svjesni, biće problem", smatra Bećiragić.

On je još jednom podvukao da njegova ekipa mora bolje da igra odbranu.

"Pripremne utakmice ćemo mi iskoristiti dobro, ali bitnije je iskoristiti videoanalize i treninge. Na utakmicama je to malo drugačije, kad krene adrenalin. Bitnije je ovo ostalo. Protiv Srbije smo promašili 18 slobodnih bacanja. Mi dajemo veliki broj poena i hoćemo to i dalje da radimo, ali Srbija nam je, na primjer, dala 30 laganih poena. Ne možete dobiti nikoga ako ne igrate odbranu. Ako primate velikih broj lakih poena. Trebaš ili da igraš odbranu ili da trčiš nazad. Naši su problemi lako rješivi", zaključio je selektor BIH.