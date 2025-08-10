Novi poraz "zmajeva“: "Đetići" nadigrali BiH i prebacili "stotku" u Sarajevu!

Reprezentacija BiH poražena u prijateljskoj utakmici od Crne Gore.

Izvor: Promo/KS BiH

Košarkaška reprezentacija BIH priprema se za Eurobasket, a izabranici Adisa Bećiragića nisu oduševili u pripremnom periodu.

Poslije dva poraza od Kine, potom ubjedljivog poraza od Srbije, "zmajevi“ su ove nedjelje poraženi od selekcije Crne Gore 102:90 u duelu odigranom u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu.

Ekipa Adisa Bećiragića dobro je otvorila prvu četvrtinu ne dozvolivši Crnogorcima da u prvih 10 minuta dođu do vođstva (22:21), ali već u drugom periodu protivnik je imao odgovor.

U dva navrata Crnogorci su stizali do „plus 10“, međutim, "zmajevi" su vratili egal početkom treće dionice i izjednačili na 50:50.

Bilo je oscilacija u igri i jednih i drugih tokom treće četvrtine, Crna Gora imala je i osam poena prednosti, pa se BIH vraćala na samo poen zaostatka, međutim, ipak su gosti stigli do solidne prednosti 79:72 pred posljednjih 10 minuta.

Upravo ta četvrtina odlučila je ovaj duel, nažalost, sve je prevagnulo na stranu Crnogoraca koji su već na poetču posljednjeg perioda stigli na dvocifrenu prednost preko Kljajića (84:74).

Meč je tada praktično riješen jer su Crnogorci do kraja samo uvećavali prednost, koja je u jednom trenutku iznosila i „plus 19“ – 102:83.

Uspjeli su "zmajevi" u finišu da donekle spriječe pravi debakl, ali četvrti poraz u pripremnim utakmicama i ova "stotka" u Sarajevu, odnosno konačnih 102:90 su ako ne razlog za brigu, onda bar žestoko upozorenje pred odlazak na Eurobasket.

Najefikasniji igrač "zmajeva" bio je Džanan Musa sa 22 poena. Pet manje je postigao Lazić, Nurkić je meč završio sa 15 poena, a Alibegović sa 14.

Prvo ime gostiju je Vučević, koji je postigao 23 poena. Pratili su ga Kljajić sa 16 i Drobnjak sa 14 poena.