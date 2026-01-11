logo
Čitaoci reporteri

Milan se provukao u Firenci: "Rosoneri" ciljali tri boda, jedva osvojili jedan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Protiv jedne od najslabijih ekipa u Seriji A Milan je upisao samo bod.

Fiorentina - Milan Izvor: Andrea Staccioli / Zuma Press / Profimedia

Iako se nadao kompletnom plijenu u Firenci, Milan je u duelu sa Fiorentinom jedva stigao do boda. Imali su gosti mnogo sreće u nadoknadi, kada je "viola" promašila dvije stopostotne prilike da dođe do treće pobjede u sezoni.

Ovako, ostalo je 1:1, pa će Inter večeras u derbiju protiv Napolija imati priliku da eventualnom pobjedom poveća prednost na čelu tabele.

Nakon 0:0 u prvom poluvremenu, u kojem je u finišu zbog dvije opomene isključen trener "ljubičastih" Paolo Vanoli, Fiorentina je do prednosti stigla u 66. minutu. Mladi defanzivac Pjetro Komuco (na slici) spretno je glavom pogodio nakon kornera.

Trudio se Milan i na kraju ipak došao do remija. Kristofer Nkuknu u 90. minutu donio je egal "rosonerima".

A onda je prava drama viđena duboko u sudijskoj nadoknadi. Prvo je u 96. minutu Marko Brešanini iz voleja pogodio prečku, da bi minut kasnije Majk Menjon sjajno odbranio udarac Mojzea Kina.

Ni na ovom meču nije bilo Edina Džeke, koji je navodno povrijeđen, pa je sve izvjesnije da ga već ove zime čeka transfer u neki drugi klub.



Tagovi

Serija A Milan Fiorentina

