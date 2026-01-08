Šokantan meč na "San Siru": Strahinja Pavlović skrivio penal u 99. minutu, ali je Rumun promašio pobjedu Đenove!

Fudbaleri Milana i Đenove odigrali su šokantnu utakmicu na "San Siru" (1:1), pa poslije 18. kola Serije A, inter na čelu tabele ima tri boda prednosti.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Milan je poslije Kremoneza u avgustu prošle godine, bio veoma blizu drugog poraza u ovoj sezoni italijanskog prvenstva.

Izabranici Masimilijana Alegrija su do 92. minuta gubili od Đenove, pa golom Rafaela Leaa uspjeli da izjednače, a onda je u sedmom minutu nadoknade penal skrivio srpski defanzivac Strahinja Pavlović, koji u pobjedu nije pretvorio Nikolae Stančiu!

MILAN - BOLONJA 1:1 (0:1)

Iako je Milan od starta žestoko napadao ka golu Đenovljana, gosti su prvi stigli do prednosti u 28. minutu kada je Ruslan Malinovski fintom izbacio Adrijena Rabioa iz igre, pa u petercu pronašao Lorenca Kolomba, koji je u padu poslao loptu iza leđa Majka Menjona - 0:1.

Milan - Genoa 0-1

Lorenzo Colombo uno di noi

Che brutta difesapic.twitter.com/LVjSylWfBB — ZELDA MILANISTA ❤️ (@ZeldaMilanista)January 8, 2026

Kolombo, kao igrač Milana na pozajmici u Đenovi, nije proslavio pogodak matičnom klubu, inače četvrti u sezoni Serije A.

Nevjerovatnu priliku za izjednačenje “rosoneri” su imali devet minuta kasnije, golman Đenove Nikola Leali je odbranio udarac Rafaela Leaa, a sa pet metara Jusuf Fofana je neometan trebalo da glavom pogodi praznu mrežu, ali je promašio loptu!?

U drugom poluvremenu izabranici Maksa Alegrija su nastavili s napadima, ali se gostujuća ekipa uspješno branila do 58. minuta kada je poslije centaršuta kornera Kristijan Pulišić ubacio loptu u mrežu.

Međutim, reklamirali su gosti da je Amerikanac igrao rukom, pa je poslije intervencije iz VAR sobe, pogodak poništen uz žuti karton za igrača Milana.

Ređale su se potom nove prilike pred golom gostiju, agilan je bio i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović u napadu Milana, ali je ekipa Danijelea de Rosija uspjela da sačuva mrežu zahvaljujući sjajnom golmanu Nikoli Lealiju.

Do drugog minuta sudijske nadoknade kada je poslije kornera Leao glavom pogodio sami ugao za izjednačenje - 1:1.

I onda kada se očekivao potpuni preokret, Đenova je dobila jedanaesterac u devetom minutu sudijske nadoknade, koji je skrivio reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović.

Odgovornost je preuzeo Nikolae Stančiu i poslao loptu iznad prečke, propustivši priliku da Đenovljanima osigura prvu pobjedu na "San Siru" poslije skoro šest godina (1:2).

Stanciu with one of the most useless penalty I have ever seenpic.twitter.com/E530u9W6xl — Prince (@Princeutd1P)January 8, 2026

Tada je jedini pogodak za domaće postigao Zlatan Ibrahimović, koji je večeras, kao klupski funkcioner Milana, uživo posmatrao remi protiv tima sa stadiona "Marasi". I sigurno neće biti zadovoljan...







