Miha i Deki, pa Petar Ratkov za 13.000.000 evra: Lacio zna da ne može bez Srba u timu

Srpski napadač Petar Ratkov prelazi iz RB Salcburga u Lacio, gdje će imati priliku da se dokaže na većoj pozornici.

Izvor: MN PRESS

Srpski napadač Petar Ratkov (22) odigrao je impresivan jesenji dio sezone u dresu RB Salcburga, a to će ovih dana stići na naplatu. Kako prenose italijanski mediji, Lacio će platiti 13.000.000 evra za povremenog reprezentativca Srbije, koji će već narednih dana kompletirati svoj transfer u Italiju i zatim dobiti šansu da se oproba u Seriji A.

Ratkov je tokom jeseni odigrao 17 mečeva u austrijskoj ligi, postigao devet golova i dva puta asistirao, dok je u Kupu Austrije na tri utakmice imao tri gola i jednu asistenciju. Na devet evropskih mečeva - tri u kvalifikacijama za Ligu šampiona i šest u Ligi evrope, Ratkov nije imao gol ili asistenciju. Lacio je i pored toga prepoznao njegov talenat, pa će se nastaviti niz srpskih fudbalera koji nose dres tima iz Rima.

Tokom dvije i po godine u Austriji srpski napadač je odigrao 99 mečeva za RB Salcburg i na tim utakmicama postigao je 22 gola uz 15 asistencija. Prije toga je Ratkov, koji pored srpskog ima i hrvatski pasoš odigrao 81 meč za TSC, uz 17 golova i šest asistencija.

Srpski fudbaler će u Laciju imati priliku da se dokaže, jer je tim iz Rima prije samo nekoliko dana prodao centralnog napadača Tatija Kastaljanosa (27) u Vest Hem, za čak 29 miliona evra. Tako su Rimljani ostali bez jedne napadačke opcije, a u posljednje vrijeme na mjestu centralnog napadača uglavnom igraju fudbaleri kojima to nije prirodna pozicija.

Ne čudi što su čelnici Lacija zavukli ruku u džep i odlučili da kupe Petra Ratkova, a to je dobra vijest i za TSC iz Bačke Topole. Kada je srpski klub prodavao Ratkova u Austriju za čak 5.000.000 evra, sačuvano je i 15 odsto od njegove naredne prodaje, pa će se sada još jednom napuniti kasa tima sa sjevera Srbije.