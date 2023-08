"Hrvatica rodila čudo od djeteta, a on izabrao Srbiju"

Mladi napadač biće dio nacionalnog tima Srbje, a ovako su u Hrvatskoj reagovali na tu vijest.

Izvor: MN PRESS

Supertalentovani srpski napadač Petar Ratkov (19), centarfor Red Bul Salcburga, odlučio je da igra za srpsku reprezentaciju, mada je imao i opciju da nastupa za Hrvatsku, jer mu je majka Hrvatica. Na dan kada je selektor Dragan Stojković Piksi оbjavio spisak za mečeve "orlova" protiv Mađarske (7. septembra) i Litvanije (10. septembra), ozvaničeno je da će rođeni Beograđanin definitivno nastupati za Srbiju, što je imalo odjek i u Hrvatskoj.

"Hrvatski nogometni savez je pratio Ratkova i pokušavao ga privoleti da promijeni fudbalsku nacionalnost, ali u tome nije uspio. Naime, čudo od djeteta je u Beogradu rodila majka Hrvatica pa preko nje ima i hrvatsko državljanstvo. Ipak, to nije bio presudan detalj u pregovorima, pa u Srbiji mogu slaviti što su osigurali mladog napadača Red Bul Salcburga samo za sebe. Njihovi mediji to i čine", piše hrvatski portal "Index".

"HNS ga je želio, majka mu je Hrvatica, a on je odlučio igrati za Srbiju", piše "Večernji list" u tekstu u kojem je objašnjeno i odakle mu je majka. "Petar Ratkov, rođeni Beograđanin, ima hrvatske dokumente, zato što mu je majka Hrvatica, rođena Vrgorčanka. Tim je intrigantnije i zanimljivije, jer ako posjeduje hrvatski pasoš, Ratkov bi mogao nastupati i za - Hrvatsku. Međutim, to se neće dogoditi uprkos interesu Hrvatskog nogometnog saveza", piše taj portal.

Hrvatski portal "24 sata" podsjeća na to da Ratkova čeka paklena konkurencija u napadu. "Radi se o napadaču RB Salcburga, mladom reprezentativcu Srbije čija je majka Hrvatica. Ratkov je zapeo za oko HNS-u zbog mogućnosti igranja za 'vatrene', no mladi je fudbaler čini se, odabrao 'orlove'. Ratkov će se za svoje mjesto u reprezentaciji boriti s Lukom Jovićem, Aleksandrom Mitrovićem i Dušanom Vlahovićem. Pitanje je koliku će mu minutažu dati Piksi u tako jakoj konkurenciji, no čim Ratkov zagazi na travnjak u službenoj utakmici, on je zauvijek reprezentativac Srbije", navedeno je u tekstu.

Petar Ratkov bi mogao da debituje 7. septembra, u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Mađarske. Ipak, pitanje je da li će tako biti zbog problema sa povredom butnog mišića, zbog kojeg nije igrao u tri kola austrijske Bundeslige. On je ovog ljeta otišao iz TSC-a u Austriju i sjajno je počeo tamošnju epizodu, jer je dao gol odmah na takmičarskom debiju, a poslije toga nije mogao da bude sastavu. Da li će biti početkom septembra, u dresu Srbije, koji je već nosio u mladim kategorijama?