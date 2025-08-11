logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj poslije 10 godina i 20 trofeja: Francuz otišao u Arabiju za milionima!

Kraj poslije 10 godina i 20 trofeja: Francuz otišao u Arabiju za milionima!

Autor Dragan Šutvić
0

Kingsli Koman novi je član Al Nasra.

Kingsli Koman otišao iz Bajerna u Al Nasr Izvor: Tanjug/AP/Matthias Schrader, Matthias Schrader/Pool AP

Kingsli Koman odlučio je da napusti Bajern nakon deset godina i karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji!

Kako ovog ponedjeljka piše poznati italijanski novinar i transfer-guru Nikolo Skira, 29-godišnji krilni napadač potpisao je ugovor sa Al Nasrom do ljeta 2028. godine.

Minhenskom klubu, sa kojim je imao ugovor na još dvije godine, pripašće 36 miliona evra obeštećenja, dok je Koman po sezoni u arapskom fudbalu dobijati 22 miliona evra.

Koman je u Bajern stigao u ljeto 2015. godine iz Juventusa na pozajmicu. Ista je trajala dvije godine, nakon čega je klub sa Alijanc Arene otkupio njegov ugovor za 21 milion evra.

Prošle sezone je u svim takmičenjima u dresu Bajerna nastupio na 45 utakmica, a bio je, između ostalog, u ekipi koja je učestvovala na prvom Svjetskom klupskom prvenstvu ikad na kojem su se takmičila čak 32 tima.

Bajern napušta uz 339 zvaničnih nastupa ze 72 pogotka i 71 asistencijom.

Sa Bavarcima je osvojio devet titula u Bundesligi, tri kup-trofeja, šest njemačkih Superkupova te po jednu Ligu šampiona i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Koman je, inače, ponikao u Pari sen Žermenu u kojem je prošao kompletnu omladinsku školu. Međutim, nakon što je priključen prvom timu, nije dobio pravu šansu, nastupivši na samo tri ligaške utakmice prije odlaska u Juventus u ljeto 2014. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kingsli Koman fudbal FK Bajern transferi Saudijska Arabija Al Nasr

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC