Kraj poslije 10 godina i 20 trofeja: Francuz otišao u Arabiju za milionima!

Kingsli Koman novi je član Al Nasra.

Izvor: Tanjug/AP/Matthias Schrader, Matthias Schrader/Pool AP

Kingsli Koman odlučio je da napusti Bajern nakon deset godina i karijeru nastavi u Saudijskoj Arabiji!

Kako ovog ponedjeljka piše poznati italijanski novinar i transfer-guru Nikolo Skira, 29-godišnji krilni napadač potpisao je ugovor sa Al Nasrom do ljeta 2028. godine.

Minhenskom klubu, sa kojim je imao ugovor na još dvije godine, pripašće 36 miliona evra obeštećenja, dok je Koman po sezoni u arapskom fudbalu dobijati 22 miliona evra.

Koman je u Bajern stigao u ljeto 2015. godine iz Juventusa na pozajmicu. Ista je trajala dvije godine, nakon čega je klub sa Alijanc Arene otkupio njegov ugovor za 21 milion evra.

Prošle sezone je u svim takmičenjima u dresu Bajerna nastupio na 45 utakmica, a bio je, između ostalog, u ekipi koja je učestvovala na prvom Svjetskom klupskom prvenstvu ikad na kojem su se takmičila čak 32 tima.

Bajern napušta uz 339 zvaničnih nastupa ze 72 pogotka i 71 asistencijom.

Sa Bavarcima je osvojio devet titula u Bundesligi, tri kup-trofeja, šest njemačkih Superkupova te po jednu Ligu šampiona i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Koman je, inače, ponikao u Pari sen Žermenu u kojem je prošao kompletnu omladinsku školu. Međutim, nakon što je priključen prvom timu, nije dobio pravu šansu, nastupivši na samo tri ligaške utakmice prije odlaska u Juventus u ljeto 2014. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)